【華冠投顧】國巨，即將進入上方初步關卡。

台北時間於 01/31 淩晨 03:00，美聯儲利率決議最終結果，仍將聯邦基金利率維持在 2.25%-2.5% 區間無改。美聯儲主席鮑威爾表示，目前續升息的理由不多，另外，也在評估結束縮表的時間。市場認為在近期之內進一步升息的機率更低了。而前天，美聯儲 2019 年票委，聖路易斯聯儲主席布拉德表示，目前利率水位處於適當位置，美聯儲目前無需再升息，也傾向於偏鴿。

另外，於 02/01 美國勞工部公佈，1 月季調後非農就業人口，增加 30.4 萬人，遠高於預期值的 16.5 萬。但受到政府部分關門的影響，導致失業率來到 4.0%，上升了 0.1%；而 1 月平均每小時工資月率，降至 0.1% 低於預期值 0.3%，整體數據憂喜參半。

之前大家在猜測，川普是否會藉著國情咨文發表之時，突然宣佈國家進入緊急狀態。結果於 02/06 美國總統川普在國情咨文中，也頂多呼籲國會為邊境牆的修建撥款而已。但他也再度威脅，若新的支出法案，還是不能建立起實體邊境牆，他是會讓政府又再一次的停擺。而上週六 02/09 就美墨邊境牆的預算談判，最終結果依然破裂。

美國總統川普 02/07 表示，在 03/01 中美貿易談判期限屆臨之前，並未計畫與大陸國家主席習近平會面。

市場擔憂後續恐增添變數，這使得近日全球股市隨之回挫。而新一輪的談判將在今日展開，美國財長梅努欽與貿易代表萊特希澤，將帶領團隊趕赴中國。

03 道瓊，目前仍位居高位區徘徊；後市暫觀測下方初步支撐關卡 24870-24790 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增強。

多空交雜之下，台股開紅盤日的今天，加權指數仍位居高位區震盪。02 加權，後市續觀測下方 9840-9796 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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