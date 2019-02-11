【華冠投顧】盤後分析：開紅盤重返萬點

在台積電 (2330)、大立光(3008) 和聯發科 (2454) 等權值股領漲下，台股新春開紅盤重新站上萬點，可惜萬點以上壓力仍重，導致台股最終留下黑 k 棒，美中不足。

2 月份僅 13 個交易日，操作的關鍵在於元月營收以及月底的世界移動通訊大會 (MWC)。我認為今年 MWC 展的重點會落在 5G 相關、屏下指紋辨識、無線充電和快充、TYPE-C、摺疊手機等等，而在 1/30 封關日的節目中我也針對 MWC 展分享了一些股票給投資朋友，其中包括聯光通(4903)、眾達 - KY(4977)、神盾(6462)、義隆(2458)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、泰碩(3338)、聯發科(2454)、祥碩(5269) 和宣德 (5457) 都大漲超過半根停板。距離展覽還有兩週的時間，投資朋友可以持續留意這個題材和相關個股。

除了反映營收和月底展覽題材外，另一個要留意的重點就是低本益比、高殖利率的個股，畢竟台股又重新來到了萬點這個歷史相對高檔區，加上 3 月底前要公布年報以及未來各家董事會將決議股利政策，所以進可攻退可守的價值股就會開始吸引法人進駐。我在 1/25 的春節特別節目中也精選了 10 檔價值投資股給投資朋友，今天已有半數改寫波段新高，喜好價值投資的朋友可以上華冠官網或華冠投顧 YOUTUBE 頻道點閱收看。

劉彥良 分析師

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。