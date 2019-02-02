紐約匯市—就業報告無法扭轉Fed鴿派立場 美元仍承壓

週五 (1 日) 交易，雖然就業報告優於經濟學家平均預期，但美元仍守在負面領域。

一月份新就業人數增加 30.4 萬人，遠高於預期的 17 萬人。但失業率自 3.9% 小升至 4.0%，係因美政府連續關閉 35 天，而大部分落於一月份。

這份就業報告未能獲得美元多頭全面的樂觀情緒，本週稍早 Fed 態度更加鴿派，讓美元受創，週五的此項經濟數據不可能改變此觀點。

事實上這份就業報告甚至可能讓鴿派 Fed 更有支持力。 Fexco Corporate Payments 交易主管 David Lamb 表示，「如果你深究此報告，這離完美就業報告差得遠了，12 月新就業人數大幅下調，讓 1 月份主要數據沒那麼迷人，而在這樣緊繃的勞動市場上，工資成長卻依舊疲弱到令人失望，這些通通意味通膨壓力非常溫和，Fed 就會不急著推動下一次升息，這就是美元一開始的反彈上升很快就消失，而且隨時間推進還像冰凍那般冷。」

ICE 美元指數在負面領域變化不大，位於 95.575 附近，本週跌幅約 0.2%。

FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「美元本週下跌走勢表明多頭已經疲憊，且顯然陷入困境。」

就業報告發布後，1 月製造業指數、11 月建築支出和 1 月份消費者信心指數均優於預期，但即使優於預期，消費者信心仍處於川普當選總統以來最低水準。

其他經濟數據方面，中國 1 月份 Markit / Caixin 製造業採購經理人指數 48.3，低於預期的 49.5，且低於 50 均意味經濟狀況惡化。原本週三公布的中國官方 PMI 讓擔心全球經濟緩降的市場參與者暫時鬆口氣，但週五的數據又立刻讓人緊張起來。

人民幣和其他新興市場貨幣均兌美元走貶。美元兌在岸人民幣上升 0.7% 至 6.7449 元；美元兌離岸人民幣也上升 0.7% 至 6.7558 元。

最新一輪中美貿易談判週四在華盛頓結束，川普發出正面評論。

歐元兌美元守在正面領域，自 1.1449 美元上升至 1.1463 美元。

歐元區消費者物價通膨初值稍早公布，核心通膨年率上升至 1.1%，高於預期的 1%，但主要 CPI 符合預期，但較先前數值 1.4% 下降。

歐元區 1 月份製造業 PMI 數值為 50.5，符合共識預期。

儘管脫歐事務沒有新發展，英鎊仍表現最差，自 1.3111 美元下降至 1.3080 美元。