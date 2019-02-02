美股盤中─ 就業報告優於預期 道瓊上漲逾190點

週五，2 月的第一個交易日，美國股市上漲，道瓊上漲逾 190 點。美國政府公布就業報告優於預期，提供了股市支撑。

台北時間 00:22

道瓊工業平均指數上漲 128.44 點或 0.51% 至 25128.11。

Nasdaq 指數上漲 0.97 點或 0.02% 至 7282.70。

S&P 500 指數上漲 6.49 點或 0.24% 至 2710.59。

美國 1 月新增就業達 30.4 萬人。分析師預估僅增加 17 萬人。美國已連續第 100 個月出現就業成長。

然而，股市對就業報告最初少有反應，隨後才告上漲。

分析師說，就業報告良好。但聯準會 (Fed) 的利多消息才過 48 小時，就業報告也就未能影響投資人的看法。此外，政府關門亦讓投資人困惑。

消費者信心指數與製造業數據較預期強勁，有助道瓊早場上揚。

華爾街亦消化企業季報，包括亞馬遜與默克。週四，亞馬遜公布第四季獲利與營收優於預期。但該公司發布第一季營收展望，則較預期疲弱，並對投資提出警告，其股價下跌 5%。

默克公布獲利與營收優於預期，其股價上漲 3.9%。

目前為止，逾 45% 的 S&P 500 企業已公布財報，其中 68.1% 獲利優於預期。

分析師說，本財報季結果讓人放心，市場反應良好，而投資人原先對財報季感到擔憂。

華爾街亦持續注意中美貿易談判。兩國談判官員都說，有了重要進展。川普總統亦說，他很快將與習近平會晤，試著達成廣泛的貿易協定。股市對未來幾週，可能進行最高層級的貿易談判，以利多反應。但隨後因白宮堅持 3 月 1 日為達成協定的硬期限，漲勢因而冷却。

華爾街創下自 1987 年以來，最大 1 月漲幅。企業獲利強勁，及聯準會 (Fed) 表示將停止升息，提升了投資人信心。S&P 500 於 1 月上漲逾 7%。

1 月上漲，往往代表當年股市的利多。自 1950 年以來，若 1 月股市上漲，該年收高的機率達 87%。