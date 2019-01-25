【亞洲投顧】多單再度大賺，穩懋強攻

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，多方當然持續控盤，親帶會員再度大賺 + 53.8 萬元，簡單佈局簡單獲利，大盤短線支撐 9759 點，沒有跌破之前都還是多方格局，多方目標 10061 點缺口；3596 智易從 11 月開始分享，波段漲幅高達 + 80%；6290 良維創新高，漲不停，會員獲利持續拉開，波段漲幅高達 + 90%；4953 緯軟再創新高，拉開獲利；今天換 3105 穩懋強攻，創下近期新高，根本不用天天換股或操作，紅包行情一波接著一波，大家到底有沒有獲利？龍哥開始佈局下一檔小良維，剛剛發動，大家快點一起來獲利。

之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單又大賺 + 55 萬，全部實際對帳單分享，這就是系統化紀律操作，享受行情，享受獲利。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有 3596 智易，2345 智邦，3324 雙鴻，2308 台達電，9938 百和，3105 穩懋，6278 台表科，2383 台光電，6274 台燿，6121 新普，6290 良維，4953 緯軟，6209 今國光，3019 亞光等等。

今天外資期貨多單增加 9414 口，自營商期貨多單減少 3616 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，多方籌碼大幅度增加，趨勢偏多不變，不過要注意洗盤。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 9759 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9759 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

