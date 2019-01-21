【日盛投顧】短、中多格局不變 上攻視量

◆盤勢分析

1. 美股持續上漲，週一亞洲股市普遍走高，台股亦呈現開高走高，各類股皆有表現，惟欠缺重量級主軸，且量能略嫌不足，使得指數開高後欠缺續攻力道，終場指數僅僅上漲 53.34 點，收在 9889.40，成交金額萎縮至 920.07 億元。

2. 觀察台股技術面，元月初以來緩步盤堅格局不變，上週於 60 日均線附近呈現強勢整理，將走跌的 60 日均線扭轉成走揚狀況，且 60 日均線目前扣抵在去年 10 月底相對低檔位置，將有利於近期 60 日均線加速走揚，台股短、中線逐漸有利於多頭。不過，台股短已經累積不小漲幅，日 KD 指標又來到高檔超買區，且去年 12 月初 10148 高點壓力在即，預料指數或將進入震盪，惟加速走揚的 60 日均線將提供強勁支撐，預料台股震盪回檔空間有限，操作上宜採震盪逢回策略因應。觀察台股籌碼面，外資 + 51.62 億元、投信 - 11.83 億元、自營商 + 12.02 億元，三大法人合計買超 51.81 億元。

量能不足 聚焦 IC 設計、PCB、生技

1. 觀察台股盤面結構，電子 + 0.58%、金融 + 0.53%、非金電 + 0.49%、櫃檯市場 + 0.64%，櫃檯市場持續盤堅，持續是各區塊中相對強勢者，操作上部份中、小型電子股或可持續留意。個別族群 IC 設計、IPC、PCB、MWC、網通題材為主軸。IC 設計為週一台股電子股中表現最整齊的族群，近期強勢指標股 2454 聯發科、3034 聯詠、3014 聯陽、4919 新唐；IPC 指標股 2395 研華、6245 立端；PCB 指標股 2355 敬鵬、6213 聯茂；MWC 即將於 2 月下旬展開，且手機零組件股普遍在 iPhone 出貨不佳下已經先行回檔，故短期手機零組件股或有表現機會，近期指標觀察 2439 美律、2474 可成、3105 穩懋。

2. 在金融股部份，近期走勢分歧，官股銀行 2801 彰銀、5880 合庫金、2880 華南金皆有亮眼、甚至創波段新高的表現，惟兩大權值股 2881 富邦金、2882 國泰金弱勢盤跌走勢不變，2823 中壽亦於近期呈現破底。由於強弱勢分歧過大，將壓縮金融股操作空間。至於非金電，近期主軸在生技、越概、機電、環保，生技股指標股 1760 寶齡富錦、4123 晟德、4736 泰博、4137 麗豐 - KY、8436 大江。越概股指標 4438 廣越、9938 百和，操作上留意 1537 廣隆、9904 寶成、9910 豐泰；機電指標股 1515 力山、4551 智伸科、4557 永新 - KY；環保股焦點在 8341 日友、8422 可寧衛。