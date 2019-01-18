美元當道+退休被動收入需求 外幣雙分紅保單問世

連續 3 年拿下初年度新契約保費（FYP）業界第一的公勝保經，看好台美利差日益擴大、美元仍處在升息循環的經濟情況下，加上屆退族建構「被動收入」系統的需求，今 (2019) 年 1 月攜手保誠人壽推出市場睽違已久的「雙分紅還本險」保單搶市。

公勝保經總經理蔡聖威指出，2018 年，中美貿易戰引發的經濟動盪不安，金融性資產表現幾乎全部收黑，在避險情緒高漲下，僅美元與黃金收漲，全球股市表現多收黑，在日益震盪的金融環境下，民眾更需要提高具有穩健功能的金融資產，才能發揮資產避震的保護效果，例如具有年年還本功能的儲蓄險或是搭著升息列車、前景仍看俏的美元類資產。

正因看好美元商機，公勝保經今年 1 月結合台灣分紅保單市場始祖──保誠人壽推出「一路勝外幣終身壽險」，公勝保經戰略長李正偉指出，在低經濟成長、低薪資成長的「雙低」大環境下，「一路勝外幣終身保險」具有年年還本與累積美元資產的特色，是一張能兼顧退休規劃與資產保值的「雙利」保單。

公勝保經進一步表示，年金改革議題沸沸揚揚，多數受薪族有感於年退休年金被砍，迫切地提前打造「被動收入」系統，常用的方法有存股票領現金股利、買配息型基金每月領配息、買房出租當包租公、買還本險年年領保險金等。

政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆教授在出席公勝保經北中南策略會議時也提醒，民眾該盡早打造穩健的退休現金流，不過，相較於股票股價與基金淨值會隨市場波動，房地產可能出現出租空窗期、管理不易的情況，保險可謂是較為穩健、低風險的金融工具。

李正偉指出，「一路勝外幣終身保險」透過保費累積期間的儲蓄效果，繳費 1 年後即能開始年年還本，繳費 2 年後更可享年度紅利，每年坐收穩穩的現金流。

再加上「一路勝外幣終身保險」是張美元保單，以目前美國仍處在升息趨勢下，美元的強勢貨幣地位難以撼動，對於持有美元資產帳戶或是日後有美元需求，如子女出國留學或海外置產的保戶來說資金運用更便利。此外，保單繳費期滿就能擁有終身保障，於第一保單週年日起即可年年領取生存保險金至終身，還有祝壽保險金及雙重紅利（年度紅利、長青紅利），讓退休後擁有靈活資金可輕鬆運用。

展望 2019 年，公勝保經總經理蔡聖威表示，公勝保經將聚焦在「退休規劃、失能扶助、財富傳承」三大面向商品，透過長年期保單規劃建議，同時兼顧客戶在退休、失能與傳承的需求。