【亞洲投顧】良維再創新高，波段漲幅高達80%

◆盤勢分析

今天大盤平上漲，多方持續控盤，短線支撐 9677 點沒有跌破都還是多方格局，多方目標還是 9871 點；上週是老朋友 3324 雙鴻攻上漲停板創新高，3596 智易從 11 月開始分享，波段漲幅高達 + 80%，6290 良維大漲創新高，波段漲幅高達 + 80%，4953 緯軟今天也創新高，根本不用天天換股或操作，紅包行情一波接著一波，大家到底有沒有獲利？

之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單又大賺 + 55 萬，全部實際對帳單分享，這就是系統化紀律操作，享受行情，享受獲利。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有 3596 智易，2345 智邦，3324 雙鴻，5349 先豐，2308 台達電，9938 百和，2377 微星，6290 良維，4915 致伸，4953 緯軟，6209 今國光，3019 亞光等等。

今天外資期貨多單減少 55 口，自營商多單增加 1550 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，多方籌碼還是增加，容易持續攻擊，不過要注意洗盤。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 9677 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9677 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估