【倫元投顧】蘋果派率先轉強

◆盤勢分析

美中貿易戰轉向正面發展，美股再度震盪走高挑戰季線 24452 點反壓，原本不期待美股會走出 V 型反彈模式，但看起來要跌破空頭眼鏡了！比較值得注意的是，權王 2330 台積電法說釋出第一季財測遜於預期的利空消息，然台積電 ADR 卻開低走高反漲 1.83%，這是標準的 “利空出盡” 架構，如果台積電也能像 3008 大立光一樣開始震盪走高，則下週台股就能在法人回補買盤推升下走出像樣的封關行情。

雖然台積電還未定論，但蘋果派卻率先轉強，除股王 3008 大立光之外，機殼的 2474 可成、鏡頭的 3406 玉晶光、電池的 6121 新普等都有強勢演出，雖然蘋果供應鏈有砍單、砍價的利空，但連最弱勢的蘋果供應鏈都能展現強勢，代表台股對於利空消息正式免疫。

今天盤面熱點增多了，除了蘋果派之外，光學、PCB、工具機、MOSFET、無線充電等次產業開始加溫，說明市場信心回來了，只不過整體成交量仍低迷，也暗示盤面屬於短線客居多，針對題材型類股的轉強，以短線視之即可。

楊天迪 分析師

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