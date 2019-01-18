【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數上漲 47.93 點 (+0.49%) 收 9873 點。

櫃買指數上漲 0.46 點 (+0.37%) 收 126.44 點。

昨日台股的老大, 台積電發布對今年第一季的展望, 結果勒出來結果比大家都想像都來的差!!, 而差在哪? 老大說第一季是所有的產業都像王建民的伸卡球全部快速下彎, 快要跟田中將大的王牌指叉球差不多了 (抱歉我是職棒迷, 內行的知道我在說啥), 包含車用 / 手機 / 工業產品全部掉下來, 軟趴趴的狀況要到第二季才比較好一點點歐, 雖然有人說利空出盡, 有人說還有得等, 但出來就是比大家想的差。外資諸公們未來一季台積電大多都還是看小反彈區間 220-245。

關鍵 k 團隊之前一路看好的 5G 供應鏈有點轉弱了, 漲多了總是要給他喘口氣吧。第一波沒跟上的人, 這是一次拉回再來佈局的好機會。通常市場在瘋的時候, 第一波都是阿貓阿狗全部上, 甚至阿狗的鄰居扯上邊的都會噴，有點帶點激情與夢想的味道, 但主升段肯定是要超級男子漢的主攻部隊，近期廠商訪談透露出中國區網通建設有位於 4G 轉 5G 的空窗期, 實際上 5G 供應鏈第一季表現是弱的。 廠商相關 Pre 5G 產品多半於 2019Q2 下旬才開始加溫。股價漲多了, 市場會去檢視基本面有沒有跟上是很正常的。還在旁邊看的朋友, 不要再當熱鬧舞會中永遠看別人跳舞的旁觀者呀, 快跟上我們。

已經是趴趴熊的 APPLE 供應鏈了今天跌不下去了。昨天老大台積電昨天法說有講, 下半年 APPLE 採用 7 奈米的比重大幅提高, 雖然整體手機出貨量 2019 年是下降的, 但台積電對手機這塊全年仍維持小幅溫和成長。看來已經有大咖認為這邊就是 APPLE 供應鏈相對低的位置。包含光學的大立光 / 玉晶光, 機殼的可成, 電池的新普都紅通通。但大盤的東風還是沒有來, 整體量能還是不夠推升, 如果這邊權值股接棒撐住盤面, 讓中小型適度拉回修正，關鍵 K 團隊看好的 5G / 汽車電子 / AI 等相關族群又是一個可以再來一次的機會。

今天看看匯率市場的好朋友日圓怎麼樣? 今天日圓兌美元由 1/3 號的 107.44 今天明顯貶值至 109.41, 套利的錢 (正向套利也來幫忙盤勢了)。

在產業消息方面: 大陸華為技術官方微博「華為中國」昨 (17) 日發文表示，華為在 IMT-2020(5G)推進組組織的 5G 試驗中完成 2.6GHz 頻段下 5G 基站新空口測試，至此華為正式完成中國大陸 5G 技術研發試驗第三階段 NSA(非獨立組網)和 SA(獨立組網)實驗室及外場測試，覆蓋場景最多，測試頻段最全面，其中包括前期已經完成測試的 3.5GHz 和 4.9GHz，以及本次測試的 2.6GHz。華為已經開始把 PRE 5G 規格測試跑完了，下一步就是開始測試單開始釋放出來了, 台灣供應鏈應有機會開始暴衝了。

強勢次族群

車用鏡頭:

3406 玉晶光 + 9.85%

3008 大立光 + 6.92%

3504 揚明光 + 5.75%

MOSFET

4919 新唐 + 6.36%

6435 大中 + 5.91%

8261 富鼎 + 2.98%

手機天線

5457 宣德 + 5.69%

4958 臻鼎 - KY +4.07

6269 台郡 + 2.47%

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。