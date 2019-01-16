【華冠投顧】《紅包行情》暖身期之領先衝刺股 就在【搶賺年終過好年】資料中

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股大漲，但亞股已預先反應，因此今日表現平淡，台股同步進行整理，終場大盤 - 42 點，OTC 指數 + 0.27%。

上週五 (1/11) 盤後分析文提醒「短線要轉為整理走勢」，昨日也提到「大盤因利多帶動再創新高，但依據台股歷史經驗，整理期應該還需要一些時間」。

如此分析的基礎來自於上週五開始出現 "大盤委賣張數" 增幅較大的現象，而這個現象到今天為止尚未改善，估計隨著封關日逐漸逼近，賣壓趨重的情形還會持續，亦即整理期還沒結束。

不過封關前賣壓偏重原本就屬正常現象，年節長假賣壓（尤其今年年假又比較長）和市場金主結帳賣壓都會壓抑上檔空間，像是 2017、2016 年封關前也是先經歷一段壓縮期（2018 年則走元月行情，節奏比較不同），之後等要賣的都賣得差不多了，大盤委賣張數自然會降下來，導致逼近封關時反有機會墊高，年後正式展開《紅包行情》。

＜昇楷幫你賺年終＞

這段消化賣壓的整理期就是今年《紅包行情》的暖身期，此時中小型股還是保持溫熱輪漲，而領先衝鋒的強勢股已經足以讓大家先賺飽年終。

＜被動元件族群＞

被動元件族群指標股《2492 華新科》於昨日 (1/15) 站穩 1/9 放量漲停但沒鎖住之當日高點且站上季線；《3026 禾伸堂》近日雖無太大表現卻已率先在季線之上整理逾一週，呈現短中期均線糾結等待發動的狀態。

最弱的龍頭《2327 國巨》目前尚未站上季線，一旦站上便有機會同時突破 12/13 大摩降評利空當天高點，完成型態上的「破底翻」走勢，那麼整個族群轉強的條件將更趨成熟，值得留意。

除了被動元件三巨頭浮現止穩轉強契機外，這個龐大族群當中亦不乏蓄勢待發的二線股，這些潛力股也都列在全新多方口袋名單～【搶賺年終過好年】裡頭，歡迎免費索取。

＜強弱勢股＞

今日強勢股中，太陽能族群在太陽能電池報價走揚、營運轉機題材發酵下紛紛走高，《6244 茂迪》、《4934 太極》同登漲停；5G 概念股《3596 智易》、《2383 台光電》、《6213 聯茂》... 亦表現亮眼。

今日弱勢股則集中於生技股及高基期股之回檔修正，如《8436 大江》、《3176 基亞》、《4736 泰博》、《4953 緯軟》、《3324 雙鴻》、《1477 聚陽》... 等。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。