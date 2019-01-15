【亞洲投顧】良維再創新高，波段漲幅+50%啦

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，多方持續控盤，短線支撐 9584 點沒有跌破都還是多方格局，多方目標還是 9871 點；上週是老朋友 3324 雙鴻攻上漲停板創新高，龍哥跟大家分享很久的會員持股， 6290 良維再度大漲創新高，獲利逼近 + 30%，紅包行情一波接著一波，大家到底有沒有獲利？

期貨方面，明天台指期結算，快來一起佈局新月份吧。之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單又大賺 + 55 萬，全部實際對帳單分享，這就是系統化紀律操作，享受行情，享受獲利。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？龍哥佈局 6290 良維和 4953 緯軟，創下新高，甚至散熱族群 3324 雙鴻，持續創高，表現都不錯，找到主力找到獲利；龍哥還有新主力股要佈局，期貨準備迎接大行情，大家跟上腳步，一起搶紅包好過年。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。多方格局股票有 3596 智易，2345 智邦，3324 雙鴻，5349 先豐，2308 台達電，9938 百和，2377 微星，6290 良維，4915 致伸，4953 緯軟，6209 今國光，3019 亞光等等。

今天外資期貨多單增加 8029 口，自營商多單減少 2013 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，多方籌碼增加，容易持續攻擊。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 9584 點停利出場；空方操作者帶量跌破 9584 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估