【永誠投顧 】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數收 9,708.22 ?51.18 (-0.52%)

櫃買指數收 124.86 -0.75(-0.6%)

1. 台股加權指數自 9319 點反彈後，多方向上推進，多方在上週五遭遇 9800 點附近的壓力區，多方近日退守季線附近進行攻防，所幸季線開始扣抵低值 季線應可在近期走平，減緩上方之壓力。市場投資人將焦點轉向企業財報表現。

2. 總體經濟部分: 中國 12 月中國出口 YoY -4.4%(前期: 5.4%)、進口 YoY -7.6%(前期: 3)，分別為 9 個月及 2 年多來首次翻負！全球面臨去化庫存循環階段，加上貿易戰提前拉貨潮的干擾，中國外貿不意外地受海外需求放緩影響呈現疲態。在包含 PMI 等各項數據皆轉向下，上證基本面亦連續五個月 < 0！。

3. 英國議會於 1 月 9 日重啟為期 5 天的脫歐辯論，並預期在 16 日針對脫歐協議進行投票表決。由於梅伊政府在北愛保障計劃的議題上仍然無法取得多數國會議員的支持，脫歐草案遭否決的可能性偏高。國會日前通過修正案，脫歐草案如遭否決，政府必須在 3 天期限內 (原 21 天) 提出替代方案(1/19 國會不開會，延至 1/22 為最後期限)。

4.2018 年中國汽車市場出現下滑，但新能源汽車產業仍然保持高度成長。根據數據顯示，2018 年中國新能源汽車產量與銷量分別達 127 萬輛和 125.6 萬輛，年增率分別為 60% 和 62%。為了讓這個趨勢能保持在一個合理的成長範圍內，不受政策變動影響太大，中國政府未來將改善財稅政策，保持新能源汽車產業穩定，如將公布 2021 年～2023 年新能源汽車積分比例要求，完善雙積分制度，為中國政府財政補貼全部退出後做好前期準備。未來中國政府會加強尋找創新充電商業模式，並加速推動先進技術研發等。

2019 財政年度赤字將直逼 1 兆美元，並在接下來四年飆破 1 兆美元大關。而在歐洲方面不確定性也升高，15 日將表決首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議，如果沒通過，可能導致國會改選，將有機會延後脫歐，但如果最後導致英國「無協議脫歐」，將使得英國及歐洲經濟產生鉅大的震盪。而本周美國財報季也將陸續登場，近期一周台股震盪局勢將延續。

強勢次群族:

光電類股 2491 吉祥全、6167 久正、2349 錸德、5432 達威

食品類股 1216 統一、1737 臺鹽、1256 鮮活果汁 - KY、1227 佳格

玻璃陶瓷 1802 台玻

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。