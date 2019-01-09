【亞洲投顧】波段多單又是簡單大獲利

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單又大賺 + 55 萬，全部實際對帳單分享，這就是系統化紀律操作，享受行情，享受獲利。上周五分享大盤有長下影線的初步止跌訊號，正式止跌之後，成交量能夠維持就很有機會攻擊 9737~9871 點區間，今天是不是來了？按照規劃操作就能夠有大獲利，大盤短線上還是偏多格局，不過要注意洗盤。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 出現 + 50 萬的獲利，1/2 又出現 + 85 萬大獲利，1/9 再出現 + 55 萬大獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？龍哥佈局 6290 良維和 5349 先豐，甚至散熱族群 3324 雙鴻，股價都不錯；龍哥還有新主力股要佈局，期貨準備迎接大行情，大家跟上腳步，一起搶紅包好過年。

主力股的多空一定要分清楚，操作才會明確。上周佈局的先豐和良維都大漲，不用天天換股，自然而然累積獲利；多方格局股票有 3596 智易，6285 啟碁，3324 雙鴻，3037 欣興，3234 光環，5349 先豐，2377 微星，6290 良維等等。

今天外資期貨多單增加 8004 口，自營商期貨多單減少 614 口，外資選擇權偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，今天大盤上漲，法人多方籌碼大幅度增加，籌碼趨勢不變，不過多方籌碼增加幅度太大，要注意盤中快速洗盤。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 9474 點開始偏空操作，突破 9427 點移動停利。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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