【永豐期貨】台指選擇權盤前－貿易協商進展順利 台股強漲收復月線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 151 點至 9709 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 29.31 點，電子期逆價差縮至 - 1.22 點，金融期轉為逆價差 - 2.89 點。現貨部分，三大法人買超 171.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 10316 口至 21098 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 9231 口至 44806 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 10073 口至 18814 口。

週二美股持續反彈收高，加上川普表示中美貿易協商有不錯的進展，激勵週三台股早盤開高，且隨著陸股盤中大漲，多方信心更加升溫，在買盤湧進下指數一舉突破 9600 與 9700 點關卡，中場過後指數呈現高檔強勢整理態勢直至收盤，終場加權指數上漲 174.71 點或 1.827%，收在 9738.31 點，成交量能 1262.55 億，較前一日增加 476.31 億。技術面觀察，週三日 K 開高走高以實體長紅棒收復月線，量能大增創一個月來最高，並收復 1 月 2 日的長黑 K，一舉宣洩近期委靡的漲兩天跌三天的氣氛，但基於近三日強漲約 350 點以上，加上位階到達下彎的季線附近，短線指數有拉回整理壓力，後續投資人可關注本週四的 Fed 會議紀錄，以及國際股市的最新動向。

選擇權分析

第二週選擇權已結算，接下來這週就是 1 月份合約的結算週，目前 OI 最大量的支撐壓力區仍維持在 9000~10000 點的大區間，不過全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.21，大於中性值 1，反應籌碼面已轉為偏多架構。而買權平均隱含波動率由 16.41% 降至 15.81%，賣權平均隱含波動率由 22.12% 降至 17.73%，買賣權皆降，也顯示市場的恐慌情緒相對較低。 (永豐期貨研調)

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