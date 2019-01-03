全球人壽歡慶25周年 親子形象影片首登場

2019 年全球人壽適逢 25 周年慶，為讓這份喜悅化為更大的正能量，秉持「因為愛 責任在」的品牌精神，特別舉辦一系列慶祝活動，包括全新形象影片、點閱影片傳愛做公益及全新官網抓寶抽獎活動。首先登場的是兩檔全新形象影片，以「父女篇」、「母子篇」為主題，透過日常溫馨的家庭對話和親子互動，以最生活化的方式傳達「愛」與「責任」的核心價值，希望引起社會大眾廣泛共鳴，多多關懷、擁抱身邊的親人；同時也將影片結合「全球 25 做公益 點閱傳愛獻溫情」公益活動，落實企業社會責任。

全球人壽表示，這兩檔全新形象短片主要是希望透過親子間的日常互動，帶出父母對子女的「愛與責任」，以「父女篇」為例，女兒綁鞋帶綁了好久還是綁不好，父親幫忙綁了一遍給女兒看後，告訴女兒另一邊自己來；就是希望能傳達出，愛是呵護孩子及滿足其需求，但同時也要有教導孩子、讓孩子學習獨立成長的責任。而保險正是彰顯父母對孩子的愛與責任，移轉孩子的風險保障，同時也要教導孩子正確了解保險的價值與意義。

除了溫馨的形象影片外，全球人壽更特別搭配「全球 25 做公益 點閱傳愛獻溫情」活動，影片只要於 2019 年 1 月底前達到影片總觀看次數 25 萬次的目標，就會實際捐贈新台幣 36 萬元予台積電「一萬一戶」的公益專案，落實照顧弱勢家庭生活需求。全球人壽表示，在台積電「一萬一戶」公益專案中，全球人壽將透過台積電慈善基金會評估、接收、了解合適與需幫助的個案，每月捐贈各 1 萬元予三戶弱勢家庭，提供弱勢家庭生活需求，這項計劃將持續 12 個月，透過扶助弱勢家庭，讓他們得以獲得面對困難的勇氣，這也是全球人壽實踐「愛與責任」的公益作為。

此外，全球人壽官網也將「改頭換面」，以嶄新的面貌和大家見面。為讓老客戶、新朋友更瞭解相關產品及服務內容，特別推出「全球 25 練五功 抓寶送你遊東京」歡慶活動，自 1 月 14 日至 2 月底，只要透過臉書 Facebook 帳號登入活動頁面，至全球人壽官網指定專區頁面蒐集五個樂活寶，留下個人聯絡資訊，即獲得抽獎機會。每個帳號 (以 FB 帳號為準) 僅限一次抽獎機會，獎項內容相當豐富，包括東京來回雙人機票和麥當勞點點卡(內含 300 元儲值金)，讓民眾過足抓寶癮，也能在新春初始，試試自己的手氣。

全球人壽持續用心照顧與守護保戶，肩負的不只對保戶的「愛與責任」，更持續投入關懷社會的腳步，將「因為愛 責任在」的品牌精神貫穿三大公益主軸，包括：公益耕耘、體育發展及教育成長，期望在善盡企業社會責任的過程中，將資源回饋於社會，以及帶動更多人一起響應，讓「因為愛 責任在」品牌精神的種子持續萌芽，透過正向循環不斷地綿延永續，散播至社會每個角落，發揮企業社會責任最大價值，延伸保險的核心精神，將保戶的肯定，進一步為愛台灣挹注更多幸福能量。

