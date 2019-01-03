【亞洲投顧】合晶再破低點

◆盤勢分析

今天大盤量增下跌，之前盤整龍哥就跟大家分享，大獲利行情要來了，1/2 親帶會員實際對帳單大賺 + 85 萬元，這就是紀律操作，享受行情，不用因為連假影響操作。大盤跌破短線支撐之後，盤勢偏弱，現在觀察 9400 點是否能夠有支撐，再跌破可能要下探 9000 點，大家一定要控制風險。先前大盤千點下跌和 600 點反彈，只要按照訊號操作就是有大獲利，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬，12/3 出現 + 50 萬的獲利，1/2 又出現 + 85 萬大獲利。

11 月初推薦而且分享的義隆大賺 + 30%，智易大賺 + 20%，大家到底有沒有獲利呢？盤勢偏空也開始找機會佈局個股的空單，之前放空的合晶再破低點囉，大家快點跟上。龍哥提醒大家，盤整之後，按照經驗會有 "大" 行情，沒有獲利的朋友，後面的行情不要再錯過了，跟上龍哥的腳步，一起佈局一起迎接行情。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 6278 台表科，8046 南電，3037 欣興，5371 中光電，2458 義隆都有創高。

今天外資期貨多單減少 2518 口，自營商期貨多單增加 3294 口，外資選擇權中性佈局，自營商選擇權中性偏空佈局，大盤下跌，法人空方籌碼小額度增加，還是要小心持續回測力道。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9737 開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 9474 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估