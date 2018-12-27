【華冠投顧】台股大漲162點，元月行情啟動，環球晶(6488)漲停板!

美股強彈 1086 點，帶動台股開高震盪走高，大漲 162 點，9641 作收，成交量 815 億元，價漲量增格局。

昨日說要解救台股破底危機，解鈴還須繫鈴人→看美股，昨晚美股大漲 1086 點，漲幅 4.99%，主因是 1. 聖誕節銷售旺，過去 6 年來最好的 2. 美國總統川普說現在是進場買股票的好機會，美股創下單日最大漲幅。今日台股受美股影響開高走高大漲，化解破底危機。今日三大法人皆買超，自營買 4.2 億元，投信買 7.1 億元，外資買 76.2 億元，外資期貨增加 6937 口多單，整體籌碼面轉為有利多方。今日台股底部大漲，元月行情提前啟動，建議投資人積極逢低卡位布局。盤面強勢股矽晶圓環球晶 (6488) 攻漲停，中美晶 (5483)、台勝科(3532) 出現強彈，被動元件族群國巨 (2327) 及華新科 (2492) 等亦上漲作收。自行車雙雄巨大 (9921) 及美利達 (9914) 都上漲，並站穩年線。5G 網通族群友訊 (2332) 最強鎖漲停板，最強的是智邦 (2345)，兆赫(2485)，啟碁(6285)，先豐(5349)、智易(3596) 等均收紅。

美國強彈，台股大漲，只要國際股市不再出現大跌，元旦過後外資歸隊，元月行情可期，建議投資人提前逢低布局卡位當下主流股。

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