〈2018大事回顧〉金金併可敵意併購 大型金控全不買單 金管會恐白忙一場

金管會今 (2018) 年積極推動金金併，並修改法規同意「非合意併購」，希望達到精簡台灣金融業、改善產業秩序、提高競爭力的目標，但因為排除「公公併」及「公民併」，儘管符合「非合意併購」門檻的有 5 金控、6 銀行，但 5 家大型金控都已對外表示只會採取合意併購。

金管會准許符合條件的金控、銀行啟動非合意併購，且第一階段只要持股 10%、三年內達到 25% 即算併購成功，且無論合意或非合意併購，三年內都享有資本計提優惠，希望加速國內金控及銀行的整併。

符合「非合意併購」條件的潛在金控買家有「中信金、富邦金、國泰金、玉山金、台新金」等 5 家；符合的潛在銀行買家則有「中國信託商銀、北富銀、玉山銀行、台新銀、上海商銀及國泰世華銀行」等 6 家。不過，國泰金、富邦金、中信金及玉山金均表態，只會進行合意併購。

而備受關注的台新金，因為卡著彰銀案，又擁有非合意併購資格，是否以非合意併購處理彰銀案，台新金總經理林維俊表示，非合意併購複雜，台新金還是以合意併購為主，且併購壽險優先，銀行端的擴張，等彰銀案三審判決出來，才能決定進退。

不過，根據金管會規定，「啟動整併者，未完成整併前，不得再申請投資另一家金融機構」，而台新金因仍持有彰化銀行近 23%，不能算金控子公司，但卻又已占據金控資本，因此台新金是否可以再申請併購壽險或其他公司，金管會表示，台新金必須說明資本配置等問題，將採個案認定。

5 大拿到「非合意併購」門票的金控都不買單，而表態只會進行合意併購，且台新金又特別複雜，到底金金併，是否能有成功案例成局，還是成為今年主管機關白玩一場的修法方案，將是未來金融業的關注重點。