國鼎獲澳洲專利局核准專利 市場鎖定美國與日本

國鼎 (4132-TW) 宣布，獲澳洲專利局 (AUP) 核准專利，國鼎表示，今年 2 月向 AUP 申請 Antroquinonol 用於白血病療法，正式接獲通知核准。國鼎發言人林哲吉表示，Antroquinonol 取得專利後，一方面會繼續完成床實驗，若實驗上有困難度，將與大藥廠進行合作，目前市場鎖定在美國與日本。

國鼎旗下 Antroquinonol 在日本專利局 (JPO)、台灣專利局 (TPO)、中國專利局 (CPO) 與歐洲專利局相繼核准 Antroquinonol 治療脂肪肝之方法專利，林哲吉說明，日本在 10 月份拿到核准，歐洲則是 11 月份，可以看出審核速度不慢，短期目標是未來 3 到 5 年繼續致力臨床實驗，將新藥開發完成。

林哲吉指出，Antroquinonol 在胰臟癌末期治療上非常成功，目前收進治療療程中的病患裡，有一位病患的腫瘤不只得到控制，甚至有逐漸痊癒的跡象，也可以短暫離開醫院自主照顧，林哲吉強調，儘管每一個病患狀況不太一樣，但這可以當成一個努力的目標，目前案中的病患若都能達成存活期半年以上，國鼎將會直接提出藥證申請。

展望明年第 1 季，國鼎的阿茲海默症與降血脂適應症都將完成收案並進行臨床實驗，林哲吉也有信心，明年將還會繼續有斬獲。