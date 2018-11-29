貴金屬盤後─鮑爾發表鴿派談話 美元下跌 黃金收高10.20美元

黃金價格週三清除了早場跌幅，終場收高。聯準會 (Fed) 主席鮑爾似乎表示未來升息次數將減少，美元因而下跌，提供了黃金市場支撑。

需求上升則拉抬了鈀金期貨，接近記錄高點。

鮑爾告訴紐約經濟俱樂部說，以歷史標準而言，利率仍然偏低，仍略低於對經濟屬中性的預估範圍，亦即不會使經濟成長加速或減緩的水平。他的這番談話似乎較 10 月初的談話，更為鴿派。10 月初，鮑爾曾說 Fed 目前的政策，距中性水平可能還很遠。

分析師說，黃金上漲完全合理。投資人開始了解 Fed 的緊縮政策將逐漸減緩。

12 月黃金上漲 10.20 美元，或 0.8%，收於每盎司 1223.60 美元，稍早低點為 1210.50 美元。

黃金收盤時，美元指數下跌 0.6% 至 96.777。美元轉弱使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

分析師說，Fed 的升息計畫結束可能較預期為快，因為股市近來大跌，其他指標亦顯示經濟遭遇壓力，便傳出了此一訊息。

聯準會 (Fed) 副主席 Clarida 週二說，美國央行的利率政策目標，應在維持經濟擴張，而緩慢升息將為最佳方式。該談話有助美元走高。

週末，川普與習近平將在阿根廷的 G20 高峰會上會晤，為投資人所矚目。

由於通貨膨脹壓力上升，且工業金屬週期性需求增加，白銀表現較黃金更為強勢。

3 月白銀上漲 23.4 美分，或近 1.7%，至每盎司 14.455 美元。

3 月銅上漲 3.2% 至每磅 2.814 美元。1 月白金下跌 1.1% 至每盎司 826.30 美元。

3 月鈀金上漲 2.7% 至每盎司 1151.90 美元，接近 1154.60 美元記錄高點。