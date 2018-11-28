睿見教育(06068-HK):國策未影響中小學教育 將加強大灣區佈局

睿見教育(06068-HK)公佈全年業績，截至今年8月底止，收入為12.47億元(人民幣，下同)，按年增長27.35%。全年盈利按年上升55.01%至3.1億元，每股盈利15分，派末期息3.6分。

近期教育行業前景備受關注，國家收緊對民辦幼兒教育的政策，多隻教育股的股價受挫。睿見教育執行董事兼首席運營官李久常在全年業績記者會上表示，該政策對睿見教育沒有影響，因為公司主要經營民辦中小學，不涉及幼兒教育。他認為，國家對民辦中小學以鼓勵及規範為主，不會像對幼兒教育般大規模調整。政府重視下一代教育問題是理所當然，不會視作是政策風險。

睿見教育早前完成收購福建漳浦龍成學校，將提高集團在粵東地區的影響力。李久常表示，併購學校是一大增長點，但不是集團發展重點。睿見教育一直以自建學校為主，以建成百年老校為長遠目標。而併購學校存在一定風險，包括擴容空間有限，經濟效益或較低，也可能存在理念不同等問題。

教育版圖主要集中在華南地區的睿見教育，早前完成對旗下廣東地區學校的學費調整，上調幅度介乎10%至25%，未來學費調整幅度會視乎地區經濟發展、家庭承受能力等因素。 他又指，未來集團亦會加強在粵港澳大灣區佈局，把握廣東省人口上升，以及對優勢教育需求增加的機遇，並會以廣東為中心向外佈局，例如遼寧、山東及福建等地區。

文：敖璐斯