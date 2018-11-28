翠華(01314-HK)：新品牌須待成熟期 前期毛利率相對較低

翠華（01314-HK）公布截至9月底止中期業績，期內收入按年跌1%，至8.96億元（港元，下同）。中期純利按年跌70%，至1441萬元。公司稱主要由於期內勞工成本、人民幣貶值及營運開支大幅上升，加上集團在少於一年內推出5個自家新創品牌和進入一個海外市場，前期投資和需要時間成熟所致。

行政總裁彭烱豪稱，一年內推出5個新品牌是公司籌備已久的長期策略，期未來在不同餐飲板塊增加市佔率，目前新品牌需要成熟期，相信未來對公司收益貢獻會增加。公司首席財務官楊東補充，新品牌由全新團隊運作，其定位和面對的客戶群與原有茶餐廳也不一樣，初期新品牌毛利率會相對低於原有茶餐廳。

公司表示未來開店步伐會將新品牌和茶餐廳一起部署考慮，彭烱豪稱下半年將有一間分店於內地開業，而香港至少開三間新店；地點方面，在上水、粉嶺等地均會予以考慮。另外公司預計下一財年預計開店12間。期內翠華拓展東南亞市場，在新加坡開設一間新店，彭烱豪稱目前正在物色新加坡開新店的地址。

目前翠華茶餐廳香港店舖單價約在70至80元港幣，內地約在65至80元人民幣水平。公司主席兼執行董事李遠康公司今年初已經輕微上調部分單價，目前暫無更多加價計劃。同店銷售方面內地和香港均保持平穩水平。

楊東又指，近年人力成本不斷攀升，而即使公司上調了員工薪水，現時招工仍然較困難，公司亦有通過自助點餐等方式來舒緩人工開支。另外，公司有信心全年派息比率維持在90%。

文：鄒舒惠