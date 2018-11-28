信佳國際(00912-HK)：貿易摩擦或為寵物分部業務帶來發展機遇

信佳國際(00912-HK)公佈截至2018年9月30日止六個月中期業績，期內公司錄得收益8.63億港元，較去年同期增加約16.8%；毛利維持在1.17億港元，與去年大致持平；毛利率為13.5%，而去年同期為15.8%；期內錄得純利3157.1萬港元，較去年同期下跌約24.5%。公司財務總監周思碩稱，公司今年上半年成本開支方面較去年同期為高，公司今年上半年純利水平與去年下半年水平相若。

期內，公司寵物相關產品分部錄得溢利1044.7萬港元，較去年同期減少約46.5%；而銷售額亦有所下跌。公司主席兼董事總經理吳自豪稱，主要因業務夥伴減少存倉，令寵物培訓器材訂單錄得跌幅，但因雙方合作關係穩定，相信之後該分部業績可恢復增長。此外，由於期內比利時爆發禽流感致中國暫時停止比利時進口農產品，亦令到公司寵物食物方面業務受到波及。

為舒緩貿易摩擦影響以及應對內地成本上漲壓力，今年早些時候信佳已公佈於越南設立廠房之計劃，該項目臨近中越邊境，初期投資約2000萬港元，預期兩條生產線於今年十二月投入運營。吳自豪表示，公司認為貿易摩擦未來還會持續一段時間，所以快速在越南設立工廠，將重要生產步驟轉移至越南，以避開關稅方面的不確定因素。他又指，公司不會放棄美國市場，仍有較大發展空間；同時公司也亦加大投資推廣力度開拓，包括歐洲以及新興市場國家在內的新興市場。

公司近年開始加大IoT產品業務發展，期內信佳與一名美國新經濟客戶開發應用IoT科技的資產追蹤器，主要應用於物流等領域。公司首席科技總監吳民卓稱，目前該業務還在初期，現階段主要以委託代工（OEM）為主，後期也會有資源投放進行設計加工（ODM）相關業務。他又指，業務發展初期因物料等成本相對較高，因此產品毛利率較集團平均毛利率水平為低，但相信隨著業務發展未來毛利率水平會有所提升。吳民卓稱，相信該部分業務未來可成為新的增長亮點，而公司其他產品未來亦將加入IoT元素，和寵物產品亦會產生協同效應。

吳自豪又指，貿易摩擦雖可能有負面影響，但卻不影響公司的寵物業務，反而可能帶來發展機會。公司寵物業務部總經理吳民進認為，目前美國和加拿大的品牌進駐中國不在少數，而當下中美貿易緊張關係下，國內電商平台對於此類寵物品牌有增加限制的苗頭，這對於信佳反而是一個發展契機。另外，隨著比利時禽流感疫區解除，相信國內農業部將很快放寬限制，而公司亦在新西蘭與另一家生產商有合作，以分散此類風險，他預料明年上半年寵物業務可恢復較好表現。目前，信佳寵物糧食品牌定位為中高檔，1.5KG容量產品內地定價約在人民幣200至250元水平，目前主要在北京、上海、深圳、廣州及成都一線城市自營業務，其他城市則交由分銷商運作。

文：鄒舒惠