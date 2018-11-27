【IPO追蹤】益達教育再遞交聯交所主板上市申請

內地職業培訓軟件開發商益達教育科技有限公司（以下稱「益達教育」）自今年三月向港交所遞交上市申請超過時效後，昨日再次向港交所遞交上市申請，獨家保薦人為申萬宏源。

益達教育主要為學生開發及銷售軟件產品，應對實務培訓要求，以完成有關創業、供應鏈管理、物流及其他業務相關學科的課程。公司目前提供五大類別軟件產品，包括企業模擬軟件、3D跨專業軟件、創新創業軟件、智慧供應鏈培訓軟件及MOOC雲端學習平台。

於往績記錄期內，公司收益由2015年2704.7萬元（人民幣，下同）增至2017年5210.6萬元，年複合增長率達38.8%，截至2018年9月30日止九個月，公司收益約為4760.7萬元；期內，毛利亦由2015年1753.8萬元增至2017年4478.1萬元，截至2018年9月30日止九個月內，公司錄得毛利3758.7萬元；截至2015年、2016年、2017年底年度及截至2018年9月30日止九個月內，公司年度/期內溢利分別為943.9萬元、2791.8萬元、3121.1萬元、1881.4萬元。

公司招股文件披露，此次上市集資將用於提升公司產品開發能力及擴大職業培訓軟件產品組合；用於擴展公司銷售網絡；用於2019財政年度至2022年財政年度預期用於品牌建立及營銷用途；以及用於公司營運資金出資。

