台灣主要報紙重要財經新聞 2018年11月27日

前高雄縣長楊秋興昨（26）日透露，高雄市長當選人韓國瑜前天曾致電鴻海董事長郭台銘，談到高雄未來發展、擴大人才招募、招商等話題，郭董表達願意到高雄投資，而且會多帶朋友去高雄考察研究。

行政院長賴清德昨（26）日指出，「歡迎台商回台投資行動方案」草案將於周四（29）日行政院會拍板對外公布。針對勞動部提出外勞鬆綁附帶條件，賴揆同意在增聘本勞就業增加二擇一的彈性門檻，即採用一定人數，或依企業規模大小「增聘一定比例本勞」。

選後拚經濟正式啟動！財政部昨（26）日預告訂定「期貨交易稅條例」第 2 條法規，明（108）年 1 月 1 日起期交稅 10 萬分之 2 租稅優惠成為「常態化」，將無限期延長，但不會進一步減稅。



經濟日報

韓國瑜招商 郭台銘力挺

堅守非核家園? 賴揆話沒說死

高雄概念股 謝票行情燒

工商時報

賴揆鬆口 核電廠延役有譜

期交稅租稅優惠 無限期延長

台商回台聘外勞 條件再鬆綁

聯合報

流感疫苗再出包 攔下 51 萬劑

台經院: 陸客僅是維他命

期交稅率 明年起永久減半

蘋果日報

華邦 國巨 台郡 投資高雄 3 千億

韓流激出六都看屋潮 高雄房價上看 5 字頭

「以核養綠」過關 風電概念股遇亂流

中國時報

出席兩岸企業家峰會 韓赴陸拚經濟

台北上海雙城論壇 12 月 20 日舉行

賴揆言明 兩岸權責在總統

自由時報

中鋼調降下季盤價 預告冬天來臨

台標未接軌國際 配電盤新南向受阻

貿易戰難解 選邊站不如拚轉型