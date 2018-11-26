日立化成半導體材料數據造假 70年代即有先例

外電報導，日本日立化成，日前傳出產業用鉛酸蓄電池及半導體封裝材料測試數據造假醜聞，該公司的特別調查委員會已公布最終報告書。

該報告書指出，日立化成自 1970 年代起，在車用零組件等產品的測試報告中，早已有造假情事，且在日本國內 7 個事業所當中，就有 5 個事業所的所長隱瞞了造假的事實，而造假的範圍不僅止於產品的完成報告書，還涉嫌在產品開發階段時提供假的數據給顧客，藉此向顧客推銷自家產品的優位性。

日立化成在今年 6 月，向外界發表該公司的名張事業所的產業用蓄電池，有品質數據造假的問題。接著在 11 月初又對外表示，在該公司有 6 個事業所製造的車用電池、智慧型手機用的電池材料、核能發電廠用的電源裝置、半導體封裝材料等許多產品，都有同樣的造假問題。

報告書上說，未依照合約上規定來實施品質檢查、或是在檢查結果造假的產品比例，約占總銷售額的 14%。共有 2,329 家廠商拿到這些有疑問的產品。其中部份製品的質量未達與顧客約定的水準，占比約達銷售額的 2%。

令人錯愕的是，名張事業所在 6 月爆出造假新聞後，還持續竄改檢查報告。此外，包含名張的 5 個事業所的所長，明已掌握造假情事還對公司高層知情不報。

負責生產半導體封裝材的下館事業所的南結城工廠 (1986 年設立)，報告書中指出，該工廠有未依照交貨產品規格書來確實執行出貨檢查的記錄，也有竄改或捏造檢查結果的情事。這些行為，最早可以追朔到 2008 年 6 月，最遲則持續到報告書出爐前的 2018 年 11 月 6 日為止。

日立化成 (JP-4217) 今 (26) 日股價上揚，收盤時上漲 2.35%，股價來到 1,788 日圓。