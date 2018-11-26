海通：預期未來半年內油價大概率會繼續維持當前的弱勢

海通證券分析師姜超發表報告指，上周紐約期油累挫一成一，連續第七周大幅下跌，主要由於限產協議落空，全球供應增加，而全球經濟減速，亦減少石油需求，該行預期未來半年內油價大概率會繼續維持當前的弱勢。

海通預計，由於油價大跌，而煤炭、鋼鐵價格也在同步下跌，預測11、12月的中國PPI按月將出現連續大降，而2019年的PPI或將重現負增長，通縮跡象或再現。另外，由於全球經濟通脹環境的變化，因此國內貨幣寬鬆的格局不會改變，甚至寬鬆持續的時間還有望延長。

報告認為，雖然油價下跌或預示著經濟放緩，但是油價下跌本身對於中國經濟或並非壞事。目前中美依然處於貿易衝突的角力階段，而美國是產油國，而中國的石油存在大量進口，因此油價大漲其實對中國經濟存在諸多不利。如果明年的油價能夠維持在當前的每桶50美元附近，假定2019年中國的原油進口量保持不變，那麼中國在原油進口這一項上預計就可以節省約700億美元。

今年的中美貿易衝突對中國造成了巨大的壓力，在最悲觀的情況下，即使特朗普號稱對5500億美元的中國對美出口全部增收25%的關稅稅率，這相當於減少了1400億美元的中國對美順差，如果假設中國企業和美國消費者各承擔一半的關稅成本，那麼相當於700億美元的順差下降，而這其實有希望被油價下降帶來的成本節約完全彌補。

海通認為，一方面，對於內地中上游行業而言，油價以及大宗商品價格的下跌會導致這些行業的收入大幅下降，利潤減少。但是從消費來看，由於中國是原材料進口大國，原材料價格下跌對下游行業的成本改善將遠大於對上游行業的收入下降。

來源：信報