滬江通過上市聆訊 主營業務持續增長

遞交招股書四個月後，滬江的上市之路再進一步。



根據港交所網站顯示，國內教育系獨角獸滬江教育科技(上海)股份有限公司(下稱「滬江」)已通過港交所上市聆訊，並於11月22日更新了聆訊版招股書。

據更新的招股書披露，滬江收益保持快速增長。2015年、2016年及2017年的營收分別為人民幣1.85億元、3.39億元和5.55億元，2015年至2017年複合年增長率高達73.3%。2018年截至5月31日前五個月的收益為人民幣2.63億元，同比增長32.6%。2018年截至5月31日前五個月的當期除稅前虧損額約為人民幣4.6億元，記者注意到當期行政開支中有人民幣2.35億元是給員工的股份支付。

得益於龐大的用戶基礎、多元化課程選擇、綜合智能學習系統等優勢，滬江兩大業務的收益都實現了快速發展。



自有品牌課程業務在2015年、2016年、2017年、2018年截至5月31日的收入分別為人民幣1.8億、3.4億、5.5億、2.6億；毛利率從2015年的51.8%持續上升至2017年的60.8%，2018年前5個月進一步上升至63.3%。



CCtalk平台數據也非常亮眼。2016年全年、2017年全年交易淨額分別為人民幣380萬元、2.35億元。2018年截至5月31日的前5個月全站交易淨額達到人民幣3.65億元，而2017年同期的全站交易淨額為人民幣2350萬元。2018年前五個月全站交易淨額已達去年全年的1.5倍，初步展現了平台的規模效應。



根據招股書，截至2018年5月31日，滬江的技術團隊有531名成員，其中約81.9%持有學士或以上學位、約17.5%持有碩士或以上學位。近三年的研發費用達到人民幣9060萬元、1.652億元和2.305億元，研發投入佔比營收分別達到49%、48.6%、41.5%。滬江連續三年科研投入佔比都近一半，處於行業領先水準，科技屬性更加明顯。



根據披露信息，上市後，滬江計劃針對互聯網教育產業發展至關重要的底層基礎技術、人工智能的技術開發和應用和相關技術應用等方面，持續提高公司的科技領先地位。



滬江創立於2001年，起家於BBS學習社區，後經過三輪成功轉型，現已經發展成為擁有約1.7億用戶(截至18年5月31日)的互聯網教育平台，主要通過運營綜合性互聯網平台，包括自有品牌課程「滬江網校」以及CCtalk為用戶提供優質的互聯網教育課程服務。

滬江的兩大業務板塊相輔相成。自有品牌課程「滬江網校」為用戶提供逾2,000門課程，有效覆蓋從K12到大學生、研究生和職場人員對不同科目下應試與培訓的產品需求；而CCtalk平台則順應了近年來互聯網付費用戶在互聯網上尋找多樣化教育資源的市場增長需求，該部分的業務模式是為第三方商戶或自雇網師提供優質技術平台，從而將海量優質網絡課程提供給海量用戶，以開放平台對接的形式滿足用戶不同的學習需求。CCtalk平台的建立不但能解決教育行業現階段痛點，更能進一步提高滬江自有品牌的知名度和競爭力。滬江還通過CCtalk平台實現了互+計劃這一公益項目的有效推進，截至2018年5月31日，滬江的互+計劃累計為5000餘所學校、100萬餘名學生提供了免費的優質教育內容，並為15萬名鄉村教師提供系統性培訓及協助，踐行教育扶貧、履行社會責任。