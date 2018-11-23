港股OTA第一股同程藝龍 下週一正式登陸港交所

港股OTA第一股—同程藝龍(00780-HK)下周一(11月26日)在港交所挂牌。公司公開發售超額認購约2.72倍，國際配售超額認購约1.05倍，以9.80港元定價，定價較為保守，預期未來投資者溢利空間巨大，投資價值看好。

股東陣容強大

根據招股書披露，騰訊和攜程作為同程藝龍的兩大股東，公開發售前分別占股24.92%和24.31%。腾讯给予同程艺龙巨大的流量支持，而携程则给予了供应链层面的支持。騰訊作為同程藝龍的最大股東，為同程藝龍提供了流量持續高增長的重要支持。同程藝龍營運專有微信小程序，同時也是微信及移動QQ的移動支付界面「火車票機票」及「酒店」入口的獨家營運方。

佈局非一線城市

通過深耕騰訊生態系統，同程藝龍以最低的獲客成本獲得用戶數量質的飛躍。相比於傳統電商平台渠道，微信作爲巨大的流量入口更能對用戶群進行引流和管理，流量相對集中，提升觸達效率。同程藝龍从小程序獲得的用戶群，有85%在非一線城市，而非一線城市居民2017年的旅遊總支出占中國旅遊總支出的89.7%，這主要受益於微信在非一線城市擁有十分穩固的市場地位。同程藝龍將非一線城市作為未來市場開拓的主要方向，投放更多資源尋求發展機會，因非一線城市目前線上旅遊業務滲透率僅為20%多，相較一線城市50%滲透率仍有很大發揮空間。

今次IPO未引入基礎投資者，首席戰略官吳嘉竹曾在新聞發佈會上表示，集團已有優秀的戰略投資人，包括騰訊(00700-HK)及攜程，亦獲國際投資者關注，對招股銷情有信心。市場消息指，招股期初，同程藝龍國際配售部分已獲足額認購，顯示機構投資者對公司長期價值的看好。

