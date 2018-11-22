【異動股】獨角獸概念股持續活躍 普通路(002769-CN)等多股漲停

午後，獨角獸概念股持續活躍，截止發稿，普通路(002769-CN)漲停報10.86元，北巴傳媒(600386-CN)漲停報4.18元，上海新陽(300236-CN)漲停報27.21元，雙環動力(002472-CN)、佐力藥業(300181-CN)漲停，康力電梯(002367-CN)、麥達數字(002137-CN)、合肥城建(002208-CN)等股均上漲超5%。

消息上，漸行漸近的科創板得到了上海市高層的高度重視。上海經信委發給上海轄區相關部門和單位的通知表示，為做好上交所設立科創板併試點註冊製的準備工作，要求各有關單位及部門按要求，梳理併推薦擬掛牌科創板的優質企業名單。投行人士對此評述認為，上海經信委的徵集企業指標不代表科創板的門檻，僅僅隻能作為上海市摸底該市優質科技企業參考。此說法也得到了接近上交所人士的認可，該人士還進一步透露，科創板掛牌門檻等相關製度目前併未正式出來，也還未正式確定，一切都還在醞釀和討論之中。

此外，上海高層20日下午還特意前往部分金融機構調研，並強調要瞄準集成電路、人工智能、生物醫藥、航空航天、新能源汽車等關鍵重點靈虛，讓那些具有新技術、新模式、新業態的“獨角獸”企業真正脫穎而出。