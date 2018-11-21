長實740億購APA觸礁 澳洲以「有違國家利益」為由否決

澳洲政府將正常商業行為政治化，昨以「有違國家利益」正式否決長實(01113-HK)牽頭財團約740億港元收購澳洲天然氣商APA Group的併購案。這是澳洲政府拒絕來自內地或港資收購當地資產的又一例子，長和系兩年前夥拍國家電網競投澳洲電網公司 Ausgrid約50%股權時，同樣被澳洲政府以國家安全理由而否決。

收購APA是李澤鉅今年5月底出掌長和系主席後，首宗出擊亦是系內最大宗海外收購。據外電消息，澳洲財政部長Josh Frydenberg 昨日正式通知，不接受長實牽頭財團收購澳洲天然氣商APA Group，認為「有違澳大利亞國家利益」。

澳洲：非針對長實或獨一公司

Frydenberg在聲明中既感謝長實持續投資當地，也表明決定並非針對長實或獨一公司，長實已在當地燃氣、電力市場的主要投資者，向數以百萬計澳洲人提供公用服務，澳洲政府繼續歡迎長實投資澳洲經濟。Frydenberg解釋，若通過長實收購APA，將令澳洲最主要的供氣網絡落於單一外資公司，因此否決交易。

長和、長實集團(01113-HK)、長江基建(01038-HK)及電能實業(00006-HK)聯合公布，因未能獲得澳洲外國投資審查委員會(FIRB)的批准，收購澳洲天然氣管道公司APA Group的交易因而終止。

由於擬透過信託計劃方式，由競投公司收購澳洲APA的計劃將會終止實施，因此，長實、長建及電能將不會繼續進行合營交易及相關收購事項。

長實、長江基建及電能實業於今年6月合組財團公佈計劃以代價129.79億澳元收購澳洲能源基建營運商APA於澳洲證交所上市的全部已發行合訂證券，並於8月公佈上述財團擬透過信託計劃方式進行相關收購，長實將擁有財團60%至80%的權益，長江基建及電能實業均將擁有財團10%至20%的權益，當時長實曾於收購聲明中表示，倘財團其他成員未能取得股東批准，長實將會獨自進行建議收購。有關財團收購建議已於上月底該三間公司股東特別大會上獲逾99%股東通過，可惜昨日最終觸礁收場。