Fitbit Charge 3在台開賣 英業達Q4智慧裝置添動能

穿戴裝置廠 Fitbit 今 (20) 日宣布，Fitbit Charge 3 在台正式上市，新品可監測心率以及睡眠，同時增加防水功能，並支援 15 種運動追蹤功能，8 月中在國外推出後頗受好評，市場看好在台灣開賣後，銷售後市看俏，可望為代工廠英業達 (2356-TW) 營運添動能。

事實上，英業達對第 4 季看法中性，預期智慧裝置營收將可較第 3 季個位數成長，由於代工產品包含蘋果 HomePods 與 AirPods，還有小米手機，加上 Fitbit Charge 3，隨著各項產品銷售熱銷，有助第 4 季營運表現。

相比智慧裝置，英業達第 4 季傳統產品則仍有壓力，主要受英特爾 CPU 缺貨干擾，且伺服器客戶第 3 季已經提前拉貨，整季營收仍恐較第 3 季個位數下滑。

Fitbit Charge 3 功能上可以視配戴者的需求，支援 15 種運動追蹤功能，包含跑步、騎腳踏車等，並自訂燃燒卡路里、距離、時間等目標，達到目標會震動提醒。

再者，Fitbit Charge 3 也導入 Fitbit Pay 服務，此次增加永豐銀行的支援，可使用包含國泰世華、中國信託、玉山銀行、台北富邦、聯邦、台新銀行等七家銀行的信用卡，可預期有機會在台掀起銷售熱潮。

據預估，今年第 3 季全球智慧手錶出貨量年增 67%，達 1000 萬支，穿戴裝置品牌 Fitbit 表現亮麗，躍居智慧手錶二哥，出貨量為 150 萬支，市占率躍升為 15%，Fitbit Charge 3 推出後，Fitbit 銷售動能也看俏。