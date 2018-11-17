10月BIS人民幣實際與名義有效匯率均轉跌 逆轉上月雙升走勢

國際清算銀行(BIS)最新公布，10月人民幣實際有效匯率指數降0.37%至122.04，上月修正後為升0.57%。10月人民幣名義有效匯率指數降0.45%至118.47，上月修正後為升0.20%。

國際清算銀行在公布當期數據時，會對歷史數據進行修正。

根據BIS公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲0.37%，名義有效匯率則累計漲0.56%；2017年人民幣實際有效匯率累計跌1.06%，名義有效匯率則累計跌0.64%，這也是2003年以來首次連兩年下跌走勢，2016年人民幣實際有效匯率累計下跌5.74%，名義有效匯率則累計下跌5.86%，均為七年來首次出現年度下跌，且跌幅創2003年以來最大。

實際有效匯率上升代表本國貨幣相對價值上升，下降表示本幣貶值。名義有效匯率剔除通脹之後即為實際有效匯率，實際有效匯率更能反映一國貨幣的對外價值；名義匯率降幅大於實際匯率，表明當前中國的整體通脹水平要高於可比較的國家的通脹水平。

中國最新公布的10月CPI與PPI同比漲幅完全符合市場預期，其中與工業生產關聯度較大的PPI環比和同比漲幅均有回落，顯示工業生產的需求並不旺盛。

中國外匯交易中心公布的BIS權重的人民幣匯率指數10月微升0.02%至96.03，上月為下降0.70%。

BIS的有效匯率指數是基於2011-2013年貿易數據權重，並以2010年為基期。在人民幣指數的權重中，歐元、美元和日圓分列前三位。

路透上海11月16日