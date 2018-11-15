淺談多家上市銀行股，你更願意把錢存哪家？

進入十一月份，各家上市企業前三季度報也都陸續披露完畢，而上市銀行無論是在H股市場還是在A股市場一直以來都是備受投資者關註的板塊。有五大行之稱的工商銀行（01398-HK）、農業銀行（01288-HK）、中國銀行（03988—HK）、建設銀行（00939—HK）、交通銀行（03328—HK）在取得亮眼業績的同時也面臨著五大行成員能否繼續延續下去的尷尬境地。

傳統四大行業績亮眼，交行略顯“差強人意”

截至10月30日，工農中建交相繼在港交所披露前三季度業績報告。今年1月至9月五大行實現歸屬股東淨利潤合計達8359.24億元人民幣（單位同下），平均下來，五大行在上半年每天入賬的淨利潤過30億元，不負“躺著都能賺錢”的稱號。

不過五家銀行對比來看，交通銀行的業績發展狀況與傳統的四大國有商行完全不在一個level上，下面財華社為大家分别對比分析。

工商銀行。毫無懸念，工商銀行依舊是今年前三季度最會賺錢的銀行，無論是營業收入還是淨利潤均穩居行業榜首。根據前三季報數據顯示，1月至9月該行實現營業收入5398.8億元，較去年同期相比增長6.64%；實現歸母淨利潤2396.27億元，同比增長5.1%。

（工商銀行季度業績 圖片來源：港交所）

農業銀行。較其他銀行相比，農業銀行在今年前三季度有“鹹魚翻身”之意。無論是營業收入還是淨利潤的增速，均領跑五大行最前列，成為目前增長速度最快的銀行。根據農行前三季報數據顯示，前三季度該行實現營收4574.48億元人民幣，同比上升12.01%；實現歸母淨利潤1716.11億元，較上年同期增長7.25%。

（農業銀行季度業績 圖片來源：港交所）

建設銀行。對比工行和農行，該行前三季度營收和淨利潤則顯得不溫不火，不是最多，但也不是最少。根據財報數據顯示，前三季度該行經營收入4790.65億元，同比增6.86%；淨利潤2141.08億元，同比增6.39%。

（建設銀行季度業績 圖片來源：港交所）

中國銀行。在傳統四大行中，中行前三季度營收和淨利潤堪稱最少的。前三季度營業收入3758.59億元，同比增長3.22%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1532.74億元，同比增長5.34%。

交通銀行。雖然業績不敵上述四家銀行，但是交行向前的腳步從未停下，其業績改善是五家銀行中最大的。前三季度交行淨經營收入1581.22億元，同比增長5.14%；實現淨利潤(歸屬於母公司)人民幣573.04億元，同比增長5.30%。值得註意的是，三季度單季度營收以及撥備前利潤增速均在20%以上。

（交通銀行季度業績 圖片來源：港交所）

此外，通過對比五家銀行財報數據，財華社發現五大行前三季度有一個共同點——前三季度淨息差增幅總體放緩。根據相關數據顯示，工農中建四家銀行年初淨息差快速增加，隨後開始進入放緩的趨勢。但相比來看，交行改善幅度較大，而工行和建行前三季度基本持平。

交行能否持續保持第五大行的地位？

在這財華社不得不單獨提一下交通銀行，業績上不僅被工農中建“四位”大哥甩出兩條街，就是在股份製銀行面前也沒顯出有多大優勢。而在H股上市的股份製銀行也有十餘家，但從營收和淨利潤的業績表現上來看，增速在兩位數以上的還屬招商銀行（03968—HK）。

其中，招商銀行在營收和淨利潤上已經不止一次超過交行。從去年前三季度到今年前三季度，在營收和淨利潤方面從同步壓製的節奏，一舉超越交通銀行，併且差距不斷拉大。；根據招行前三季報顯示，1月至9月該行實現營業收入1882.81億元人民幣，同比增速13.21%；歸屬於股東淨利潤為673.8億元人民幣，同比增速14.58%。

讓交行感到“腹背受敵”的是，與招行還未較量出高下的同時又來了個興業銀行（601166—CN）（正在發力港股IPO）。根據最新財報數據顯示，興業銀行前三季度實現營業收入1146.19億元，同比增長10.95%；淨利潤506.01億元，同比增長7.32%。不難看出，業績上興業銀行與交行的距離也正在大幅收窄。

在資產規模方面，前三季度交行、招行、興業銀行的資產規模分别為93915.37億元、65086.8億、65432.29億元。值得慶幸的是，交通銀行以在資產規模上的絕對優勢仍然位居第五大行的地位。

總結：無論是五大行還是股份製銀行，前三季度業績增速喜人。縱觀整個銀行業的發展現狀，“銀行們”似乎併不甘心做一個“躺著都能賺錢”的企業，業務發展上逐步開始向零售業務傾斜，而零售板塊在營收與淨利潤上所佔比重也不斷增加。