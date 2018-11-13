【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

蘋果股價因供應商傳出削減訂單的消息而重挫，拖累美股大跌，今日台股蘋概股成重災區，電子三雄開盤跳空大跌，加權指數重挫逾 200 點，大立光股價一度失守 3000 整數點，不過隨中國股市開盤後拉升，買盤逐漸進場，大立光翻紅大漲近 5%，大盤收斂超過 150 點跌幅，收盤站上 9700 點。

《國際金融市場焦點分析》

中國政策暖風頻吹，繼財政部部長劉昆表示，將研究實施更大規模的減稅降費措施後，李克強訪問新加坡，簽署「自由貿易協定升級議定書」，加上倫敦副市長表示滬倫通有機會在 12 月啟動，A 股連續兩日挺過美股大跌的衝擊，券商及白酒股止穩反彈扮演主攻手，中小創投崛起輔攻，帶領指數開低走高，上証自底部拉升超過 2%，A50 則是最多反彈超過 300 點。

《國際商品市場焦點分析》

美國當週原油鑽井數增加 12 座至 886 座，引發市場對於原油供給之擔憂，雖 OPEC + 開會表示，將於下次 OPEC 會議中討論 2019 年減產，一度帶動原油止跌反彈，不過美股昨日受到蘋果重挫及高盛大跌影響，導致美股四大指數全面下跌，引發市場對於需求面疑慮加重，推動昨日 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨再度同步下跌，其中 WTI 原油期貨跌破 60 元整數大關，創下今年 2 月以來新低。

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