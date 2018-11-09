前三季度營收快速增長，農業銀行能否成為“四大行”的領頭羊？

隨著上市公司三季報的逐步披露，銀行業因其優異的表現而備受關註。談及銀行當然就不得不提四大行，而前三季度中，農業銀行（01288-HK）以7.28%的淨利潤增速領跑四大行前列。

營收、淨利提速增長

10月30日傍晚，農業銀行在港交所披露2018年三季度業績財報。根據三季報顯示，今年前三季度農業銀行實現營收4574.48億元人民幣（單位同下），同比上升12.01%；實現淨利潤1718.04億元，較上年同期增長7.28%。

從營收的結構上來看，該行受電子銀行和銀行卡業務收入增長的影響，前三季度實現手續費及傭金淨收入632.62億元，較去年同期相比增長7.27%，利息淨收入增長9.61%至3554.15億元。業務及管理費1253.83億元，同比增長4.32%；成本收入比27.41%，同比下降2.02

個百分點。由此可見，支撐農業銀行營收的依舊是傳統的利息淨收入。

（圖片來源：港交所）

資產負債方面，今年前三季度農行總資產達227003.25億元，與上年末相比增加了16469.43億元，增幅達7.82%；其中發放貸款和墊款總額117750.06億元，比上年末增加10543.95億元，增長9.8%。其中，公司類貸款66,138.89億元，個人貸款45185.34億元。

而該行三季度末總負債21.1萬億元，增長7.35%。其中吸收存款17.3萬億元，比上年末增加1.1萬億元，增長6.83%。按照存款業務類型劃分，公司存款68616.78億元，個人存款97475.02億元。

其實，近年來農業銀行資產規模一直保持穩定增長，每個季度的增速大概保持在2%左右。今年前三季度7.8%的增速與M2基本同比，這一增長速度對一個大型上市銀行來說還算合理。由於“船大難掉頭”，對於像農行這樣大行來說，發展無需過於激進，控製好資產質量，穩穩賺錢才是“王道”。

不良貸款雙降，資產質量不斷改善

截至9月30日，農業銀行不良貸款餘額1882.58億元，相比上年年末下降57.74億元；不良貸款率也由上年末的1.81%下降至1.6%。撥備覆蓋率254.94%，與上年末相比上升46.57%。在資本充足率方面，由於獲批定增1000億元，農行在外源方面獲得豐富的資本金。9月底，農行核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率三項指標分别較去年末上升0.69、0.65、1.25個百分點，至11.32%、11.91%及14.99%。

由於銀行不良貸款是國内金融業風險最大的存在，控製不良率也是銀行發展的重點之一。近年來，由於農業銀行一直緻力於推進“淨表計劃”。然而，通過上述數據可以看到農行“淨表計劃”效果顯著，該行不良貸款月和不良貸款率雙雙下降，資產質量也得到提升。可以說，農業銀行的風險補償能力還是很強的。

金融業務方面，農行表示將進一步加大“三農”力度，併且推進互聯網金融服務“三農”一號工程。根據農行前三季報數據顯示，在縣域金融方面，該行發放貸款和墊款總額39447.39億元，較上年末增加 3763.76 億元，增長 10.55%；吸收存款 74063.87億元，較上年末增加 4907.15 億元，增長 7.10%；不良貸款率為 2.12%，較上年末下降 0.05 個百分點；撥備覆蓋率為 245.79%， 比上年末上升 34.49 個百分點。

而今年，農行因推出的小微信貸支持的普惠金融服務備受關註，根據相關數據顯示，前三季度農行普惠金融重點領域貸款月4826.4億元，較年初增長996.63億元，貸款同比增速16.99%。指標符合銀保監會“兩增兩控”的監管要求。

對比四大行，農行能否成為領頭羊？

身為四大行的成員之一，農行的業績也難免會拿來與其他三家銀行相比。而在眾多上市公司中，四大銀行是僅有利潤過千億的企業。

對比三家淨利數據來看，前三季度工行淨利潤為2396.27億元，同比增長5.1%；建行淨利潤達2141.08億元，同比增長6.39%。農行淨利潤1716.11億元，同比增長7.25%；中行實現股東應享稅後利潤1532.74億元，同比增長5.34%。而營收上，建設銀行的前三季度營業收入5000.47億元，同比增長5.94%；中行前三季度實現營業收入3761.41億元，同比增長3.32%；工行的前三季度實現營業收入5770.55億元，同比增長7.71%。

不難發現，無論是營收還是淨利潤，農行在增速上都是領先於其他銀行，但最會賺錢的依舊是工商銀行。

在不良貸款率上，前三季度工行、中行、建行不良貸款率分别為1.53%、1.43%、1.47%，均較上年末下降0.02個百分點。農業銀行與其相比，雖然“雙降”但不良率在四大行中依舊偏高。

總而言之，農業銀行在今年前三季度的業績表現可圈可點，總資產增幅位列四大行第二，但總資產規模僅次於中行，位列四大行第三；而總負債規模和增幅均位居四大行第三。由此看來，農行若要成為四大行的領頭羊，未來還有很長的路要走。

作者：劉玲玲

編輯：唐文英