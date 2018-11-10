熱門股—Q3低預期+外資降目標價 亞德客-KY失守所有短均

氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 受到第 3 季財報不如預期影響，加上 6 外資紛紛下調目標價，使其本周股價表現弱勢，陷入漲多回檔格局，拉出 3 根長黑日 K，單周就跌破 5 日線、月線與季線，股價周跌幅逾 15%。

亞德客為氣動元件製造與研發商，主要產品包括氣動控制元件 (汽缸)、氣動執行原件 (控制閥)、氣源處理元件與氣動輔助元件等，目前為中國氣動元件市占排名第二的大廠，以中國市場為主要營收來源、占比達 92%，台灣營收占比 3%，其他海外市場則占 5%。

亞德客日前公布第 3 季財報後，港系外資發布報告指出，其財報表現不如預期，雖從長線來看成長無虞，但近期日廠積極爭取市占，產品訂價上更有彈性，可能使亞德客動能受壓抑，因此調降今明年獲利預估，也將目標價下調至 280 元。

不過，亞德客台南樹谷園區第 6 與第 7 棟廠房已陸續完工投產，新產能逐步開出，加上微型線軌新廠也已完工投產，後市效益可期。

亞德客第 3 季稅後純益 4.56 億元，年減 49%，每股稅後純益 2.41 元；前 3 季每股純益 11.42 元。10 月合併營收 11.02 億元，月減 12.75%，年增 4.2%；前 10 個月累計營收 131.21 億元，年增 15.86%，續創歷年同期新高。