1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
商品期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
股市Talk
外匯
新聞
即時報價
看盤室
主要匯價
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
全球市場
國際股
美股
港股
滬深股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
主題投資
基金交易平台
趨勢寶
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
交易登入
免費開戶
最新優惠
投資雷達
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
投資老司機
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
商品期貨
房產
理財
產業
時事
雜誌
鉅亨新視界
專題
虛擬貨幣
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
商品期貨
房產
理財
產業
時事
雜誌
鉅亨新視界
專題
虛擬貨幣
A股港股
港股
英記茶莊集團(08241-HK)停牌 暫不悉原因
鉅亨網新聞中心
※來源：財華社
2018/11/09 09:12
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
英記茶莊集團(
08241-HK
)停牌，暫不悉原因。
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
78981DD6-B6FA-435C-B969-0D6ABD01805C
0
留言載入中...
相關新聞
康友擺脫連14日跌停 開盤終止跌勢跳空漲停
11:00
分析師：美國經濟出現3大警訊 美元未來可能因Fed政 ...
10:57
默默大賺的電商平台 東森購物前10月獲利年增超過7成
10:54
【華冠投顧】盤中解析：陸股拖累 台股回測月線
10:50
封藏百年的未解之迷 跨越世代的卓然風味 MORTLA ...
10:42
嘉義縣235環境教育綠能生活館正式啟用
10:42
資金避險需求升溫 股匯雙走弱 11月來首見台幣盤中走貶
10:28
響應自儲退休金政策 新壽創台灣首例 補貼員工買保單
10:26