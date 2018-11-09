海航控股(600221-CN)終止近105億元收購多項航運資產事項

海航控股(600221-CN)11月8日宣佈終止重大資產重組事項，公司稱目前宏觀經濟環境變化及國内證券市場波動影響，繼續推進本次重大資產重組事項面臨一定的不確定因素。公司此前擬以3.12元/股發行33.58億股，向交易對方海航航空集團購買其持有的海航技術60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飛訓100%股權;向交易對方天津創鑫投資購買其持有的西部航空29.72%股權;向交易對方海航西南總部購買其持有的西部控股60%股權。交易對價總計104.78億元。

公開信息顯示，海航控股於2018年1月停牌籌劃重大資產重組。據悉，海航技術及HNA Aviation下屬經營主體SR Technics Switzerland 的主營業務均為航空器維修;天羽飛訓的主營業務為飛行培訓，均係為上市公司航空客運主業提供重要支持和保障作用的航空客運上遊行業。根據此前海航控股披露的消息，本次交易完成後，上市公司股東大會完成對董事會的改選，上市公司控股股東將由大新華航空及其一緻行動人變更為海航航空集團及其一緻行動人，上市公司實際控製人將由海南省國資委變更為慈航基金會。

此外，據此前披露的預案，海航控股擬以詢價方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超過10名特定投資者非公開發行A股股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過70.3億元。