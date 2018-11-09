金價下滑 因美元在美聯儲維持利率不變後上漲

黃金價格周四跌至一周低點，因美元上漲，此前美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)維持利率不變，並稱經濟仍在軌道上。

“勞動力市場繼續增強，經濟活動一直以強勁的步伐增長，”美聯儲在最新發布的政策聲明中稱，其逐步升息的計劃仍保持完整。

1950 GMT，現貨金下跌0.2%，報每盎司1,223.11美元，盤中稍早觸及11月1日以來最低1,219.59美元。

美國12月黃金期貨下跌3.6美元，或0.29%，至每盎司1,225.10美元。

“美聯儲沒有暗示將改變升息步伐，”Permanent Portfolio Family of Funds投資組合經理Michael Cuggino稱。

對此的膝跳反應是，黃金短期內將不會受到青睞，Cuggino稱。

金融市場之前就預計，美聯儲會將維持其指標聯邦基金利率目標區間在2.00%-2.25%不變。美聯儲聲明反映出，自9月舉行上次政策會議以來，美聯儲對經濟前景的看法基本保持不變。

美聯儲今年已加息三次，外界普遍預期美聯儲將在12月再次加息。

美元延續覆蘇之勢，此前美國國會中期選舉結果公布後，市場全面松一口氣，投資者將註意力轉向美聯儲。

金價勢將錄得連續第五日跌幅，受累於投資者對股市等風險更高資產的購買意願普遍改善。

現貨銀下跌1.1%，至每盎司14.4美元。

現貨鈀金下滑0.8%，至每盎司1,124.4美元，昨日觸及兩周高點1,139.50美元。

現貨鉑金下跌1.2%，報每盎司862美元，周三觸及6月25日以來最高位877.50美元。

路透11月8日