美元跳漲 此前聯儲暗示經濟強勁令其保持在12月加息的正軌上

美元兌歐元周四走強，此前美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)一如預期宣布維持利率不變，並稱就業市場和家庭支出繼續保持強勁，為12月升息鋪墊。

美聯儲聲明反映出，自9月舉行上次政策會議以來，美聯儲對經濟前景的看法基本保持不變。目前通脹仍接近2%的目標，失業率下降，經濟前景面臨的風險看似“大致均衡”。

歐元兌美元EUR=日內下跌0.46%，美元在美聯儲政策聲明公布前已經上漲。

“美元在美聯儲政策聲明發布前已經上漲，因此不清楚美聯儲一如預期的(政策聲明)給美元帶來多少提振，”BK Asset Management外匯策略董事總經理Boris Schlossberg稱。

美元兌歐元在美聯儲聲明發布後先是回軟，因分析師表示，交易商專註美聯儲略偏鴿派的言論，即企業投資增長“已較今年稍早的快速步幅放緩”，這可能意味著會拖累未來經濟成長。不過，美元很快反彈，因“除此之外，美聯儲沒有發出任何警告信號，”Schlossberg說。

美元兌日圓的漲幅不太明顯，大致持於113.91日圓。美元兌日圓在過去一周上漲，因美聯儲和日本央行的貨幣政策迥異。

美元指數較周三尾盤上漲0.6%。在美國中期選舉結果公布後，美元指數走弱。選舉結果造成兩大政黨分別控制參眾兩院。民主黨奪得眾議院的控制，暗示他們將對總統特朗普起到制衡作用，並可能阻止美國進一步減稅和放松監管。

美元今年上漲，因總統特朗普所屬的共和黨推行重大減稅政策，以及美國經濟強勁促使美聯儲逐步加息。

周四早些時候，歐元下跌，此前歐盟執委會下調意大利經濟增長預估，加劇了投資者對意大利債務和經濟前景的擔憂。

路透紐約11月8日