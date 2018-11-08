【顧德投顧】企圖心展現、多空拔河

◆盤勢分析

今 (11/8) 台股開盤破萬點，大盤的企圖心非常明顯，畢竟過去下跌時有過多的投資人被卡住，賣壓沉重，開盤後即拉回整理，續攻無力；半導體產業在昨天費半指數強彈的激勵下也大幅上揚，盤中無力，唯台積電力守，這是否是一日行情?

觀看盤中幾個權重股的漲跌訊號和類股輪動拉抬模式，並非單純的空方認輸，反而很像是賣盤在持續引誘買盤高接，但買盤意願不佳，判斷並不是單純的一日行情，大盤仍有續攻可能，只是必須邊拉邊消化賣單，估計在穩定站上萬點前，應該都是開高走低模式，來爭取上漲空間。

美國期中選舉結果符合預期，美股四大指數報復性強彈，四大指數全數強彈，終場道瓊工業指數上漲 545.29 點；標普 500 指數上漲 58.44 點；那斯達克指數上漲 194.79 點；費半指數上漲 14.84 點或 1.19%，收在 1,257.46 點，對於選舉結果是否能夠導引經濟緩步復甦，值得觀察。

蘋概股仍然無力回天，從早盤開高後一路向下，一方面技術線型仍偏於弱勢，一方面產業前景看淡；持平而論，蘋果在 M 型社會的發展趨勢下，選擇以高價、多品項產品，結合軟硬體綁住 M 型社會裡高端的消費族群，以避免品牌落入價格與毛利率的競爭，仍是一個高明的品牌操作方式，難怪巴神會說: 我在乎的是有很多消費者離不開蘋果這件事情；只不過台灣代工產業在這個策略中是屬於「看量重於看質」的情況，相對是吃虧很多；相信整個疑慮會因為美中貿易戰談判有個段落後，大陸的銷售量會回到正常水位。。

期中選舉結束，各大金融機構研究單位紛紛認為這次造成資本市場的主要因素是來自於美國期中選舉的不穩定性，跟升息沒有直接正相關，然而台灣這邊的財經輿論對於升息議題高度重視，似乎是大家對於事件影響的時間點落差所致，相信升息對整體資本市場的影響可能會到明年第一季尾、第二季初反映。

大陸經濟似乎沒有想像樂觀，大陸智庫認為大陸經濟可能進入長期惡性循環，包含投資、出口與消費等三大成長引擎全部趨緩，減緩速度甚至超過中國整體 GDP，大陸「國家金融與發展研究所」（National Institute of Finance and Development，IFA）所長李揚（Li Yang）指出，中美關係惡化非短期問題，亦無法很快化解。

投資人在面對現在的市場，要改變操作方向，有可能空方的趨勢會完全改變，台股會以做雙頭姿態去面對下次的升息疑慮，迎接可能到來的選舉行情，但仍然要注意大陸經濟問題可能造成的影響。

林開誠 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估