重視敵人不等同是引路黨

有內地的朋友提醒我，昨天本欄批評內地學者低估貿易戰影響的文章不正確，有機會被「五毛黨」指控我已加入了「引路黨」。

在解釋我的文章為何會被視為政治不正確之前，先得向讀者介紹一下甚麼叫「五毛黨」？甚麼叫「引路黨」？

在香港，聽過「五毛黨」這個名詞的人應該比較多，它在網上已出現了很多年，泛指那些在網上發表意見支持政府的人，指他們是收了政府的好處才這樣做的，有流言指，凡貼上一段支持政府意見的人都可以獲酬五毛錢。這當然不是真的。五毛錢在內地就算是討飯的也覺得要來也沒有用。稱人為「五毛黨」，主要是想指這些人很「Cheap」。

至於「引路黨」這個名詞比較新，它是中美貿易戰開始後才出現的，泛指那些想維持與美國良好關係的「主和派」，指這類人將來美國攻打中國時會為美軍引路，一如吳三桂引清兵入關一樣。

內地的朋友對我說，當前中央政府的策略，是要向美國展示全國同仇敵愾的決心，讓美國知道想制約中國必會受到反擊，美國自己要付出的代價也會很大。如果美國人忍受痛苦的能力不及中國的話，就會知難而退，不敢欺人太甚。

朋友引用毛澤東的話，「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」，以說明有需要先引導人民在戰略上藐視敵人，人民才敢於奮起應戰。如果像我那樣，把貿易戰的後果說得那麼嚴重，人民就會畏戰。如果美國看到中國人處於這種心理狀態，就會更加肆無忌憚地欺負我們。

我當然明白戰略與戰術的分別，但戰略上更重要的是打不打與何時打的問題，至於是藐視還是重視，則只是心態問題，是決定打之後才出現的問題。如果中國暫時還不宜視美國為敵人，那就不存在要藐視還是輕視的問題。

習近平訪美時還在說，中美要避免墮入「修昔底德陷阱」，可見中國的定位是不想把美國視為敵人。所以中國現在應該做的是盡力緩和氣氛，而不是互相叫板。美國國內的主戰派，其實是很想看到有擦槍走火的事件出現，讓他們有機會製造另一次盧溝橋事件。

中國現時最需要的是有多三十年和平發展的時間，而不是四處去尋釁滋事，鄧小平主張韜光養晦就是這個道理。在這種取態下，中國政府有責任讓人民知道自己國家的歷史處境，學會謙虛謹慎，不卑不亢；而不是狂妄自大，四處炫耀強國人的心態。這樣只會招引外國人的反感，將來要爭取盟友也不容易。

現實是中國只是比過去進步了很多，但與世界先進水平相比，我們尚有不少距離。我們不能因為我們的GDP總量大了，而忘記了我們的人均GDP依然很低。我們不能因為在某些科技領域有些突破，而忘記了我們的整體科技水平仍相對落後。我們不能因為我們的基建硬件已造得不錯，而忘記了我們的管理軟件仍相對落後。我這樣說，只是想中國先集中力量把自己的事情做好，絕不代表我會為外國軍隊引路。