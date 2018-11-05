搜狐三季度營收4.60億美元 市場預期4.57億美元

據新浪科技，北京時間11月5日下午消息，搜狐發佈截至2018年9月30日的第三季度未審計財報。財報顯示，第三季度搜狐總收入為4.60億美元，較2017年同期下降11%，較上一季度下降5%;按非美國通用會計準則(non-GAAP)計算，歸於搜狐公司的淨虧損為3200萬美元。

財報顯示，搜狐預計2018年第四季度總收入在4.65億美元至4.95億美元之間。在扣除歸於少數股東的非美國通用會計準則淨利潤之前，非美國通用會計準則淨虧損在2300萬美元至3300萬美元之間。公司預計品牌廣告收入在5500萬美元至6500萬美元之間，較2017年同期下降16%至23%，較2018年第三季度下降3%至增長5%；搜狗收入在2.92億美元至3.07億美元之間，較2017年同期增長5至11%，較2018年第三季度增長6%至11%；在線遊戲收入在8500萬美元至9500萬美元之間，較2017年同期下降13%至22%，較2018年第三季度下降1%至11%。

根據雅虎財經匯總的數據，華爾街4位分析師平均預計，搜狐第三季度總營收達4.585億美元。財報顯示，搜狐第三季度總營收為4.6億美元，略高於分析師預期。

另外，華爾街4位分析師平均預計，按非美國通用會計準則(non-GAAP)計算，歸屬於搜狐的第三季度每股美國存託憑證(ADS)攤薄淨虧損為1.59美元。財報顯示，搜狐第三季度每股ADS攤薄淨虧損0.81美元，少於分析師預期。