中國未來15年進口商品服務 U+A0將逾30萬億和10萬億美元

首屆中國國際進口博覽會5日上午在上海開幕，國家主席習近平出席開幕式並發表主旨演講。他表示中國國際進口博覽會，是迄今為止世界上第一個以進口為主題的國家級展會，是國際貿易發展史上一大創舉。舉辦中國國際進口博覽會，是中國著眼於推動新一輪高水準對外開放作出的重大決策，是中國主動向世界開放市場的重大舉措。這體現了中國支持多邊貿易體制、推動發展自由貿易的一貫立場，是中國推動建設開放型世界經濟、支持經濟全球化的實際行動。

這屆進口博覽會以“新時代，共用未來”為主題，共有 172個國家、地區和國際組織參會，3600多家企業參展，展覽總面積達30萬平方米，超過40萬名境內外採購商到會洽談採購。

他強調，經濟全球化是不可逆轉的歷史大勢，為世界經濟發展提供了強勁動力。回顧歷史，開放合作是增強國際經貿活力的重要動力。立足當今，開放合作是推動世界經濟穩定復蘇的現實要求。放眼未來，開放合作是促進人類社會不斷進步的時代要求。各國應該加強宏觀經濟政策協調，減少負面外溢效應，合力促進世界經濟增長。世界經濟剛剛走出國際金融危機陰影，回升態勢尚不穩固，迫切需要各國共同推動科技創新、培育新的增長點。

在經濟全球化深入發展的今天，弱肉強食、贏者通吃是一條越走越窄的死胡同，包容普惠、互利共贏才是越走越寬的人間正道。各國應該超越差異和分歧，發揮各自優勢，推動包容發展，攜手應對全人類共同面臨的風險和挑戰，落實2030年可持續發展議程，減少全球發展不平衡，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，讓各國人民共用經濟全球化和世界經濟增長成果。

為進一步擴大開放，中國將在以下幾方面加大推進力度。

第一，激發進口潛力。中國將順應國內消費升級趨勢，採取更加積極有效的政策措施，促進居民收入增加、消費能力增強，培育中高端消費新增長點，持續釋放國內市場潛力，擴大進口空間。中國將進一步降低關稅，提升通關便利化水準，削減進口環節制度性成本，加快跨境電子商務等新業態新模式發展。

第二，持續放寬市場准入。中國已經進一步精簡了外商投資准入負面清單，減少投資限制，提升投資自由化水準。中國正在穩步擴大金融業開放，持續推進服務業開放，深化農業、採礦業、製造業開放，加快電信、教育、醫療、文化等領域開放進程，特別是外國投資者關注、國內市場缺口較大的教育、醫療等領域也將放寬外資股比限制。預計未來15年，中國進口商品和服務將分別超過30萬億美元和10萬億美元。

第三，營造國際一流營商環境。

第四，打造對外開放新高地。

第五，推動多邊和雙邊合作深入發展。

當前，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。

在當前國際國內經濟形勢下，中國經濟發展也遇到了一些突出矛盾和問題，一些領域不確定性有所上升，一些企業經營困難增多，一些領域風險挑戰增大。總體看，這些都是前進中遇到的問題，中國正在採取措施積極加以解決，成效已經或正在顯現出來。