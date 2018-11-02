【大慶證券】盤前分析－貿易緊張情緒減緩  台股挑戰萬點大關



◆盤勢分析

美中領導重啟談話，川普更表示雙方討論順利進行，舒緩市場對美中貿易的緊張情緒，美四大指數昨日全數走高，其中費半更是大漲 4.64%，收復月線打出短底，另外在英國脫歐有解，帶動英鎊走升下，美元指數下跌 0.86% 來到 96.29。綜合以上，美股轉強有助激勵台股走勢，美元指數下滑也有助台幣貶勢趨緩，帶動資金動能回升，短線均有望激勵台股續揚，挑戰上方壓力。

受惠國際股市上漲，激勵台股昨日續揚，上漲 42 點收在 9844 點，成交金額 1290 億。指數守住短期均線，成交金額與昨日相當，KD 指標持續上揚，整體來看多方氣勢延續，不過外資除期貨多空淨額連 3 日下滑，淨多單由 10/29 的 40296 口降至 33689 口外，象徵看空台股的元大台灣 50 反 1 持股張數也是持續增加，外資持股比率由 10/15 的 6.52% 來到昨日的 19.48%，顯示外資仍未積極轉多。另外台灣景氣復甦力道也出現轉弱跡象，國發會公布 9 月景氣對策信號較 8 月減少 2 分至 22 分，燈號由綠燈轉為黃藍燈，主計處公布第三季台灣實質 GDP 年增率 2.28%，低於市場預期的 2.5% 與主計處原先預估的 2.36%。因此綜合來看，短線上雖多頭氣勢轉強，但仍壟罩在重重壓力之下，月、季、年等長期均線持續下彎，除非外資作多力道能轉強，否則短線要一舉突破月線壓力重回萬點之上恐非易事。

昨日在矽晶圓、被動元件等電子股領軍下，電子類股走勢續強，矽晶圓的環球晶、中美晶開盤沒多久就漲停鎖住，被動元件的國巨、華新科等也不惶多讓，均在盤中漲停至收盤，另外像記憶體的南亞科、華邦電，IC 設計的義隆、世芯 - KY，網通的智邦、明泰，或是蘋概股的康控 - KY、美律、台郡等也都有表現。工具機的上銀在第三季獲利佳，且中美談成協議的可能性增加下，股價連兩日上漲，也激勵同族群的亞德客 - KY、直得走揚。整體來看，在台股多頭氣勢轉強之際，盤面類股出現明顯漲勢，尤其以先前跌深的族群更為強勁，不過仍須留意產業後續狀況，如國巨財報雖佳，但法說看淡第四季營運表現，上銀法說也表示明年第一季淡季效應較明顯，考量產業成長出現分歧，建議以明年展望樂觀，且財報表現佳的族群操作為宜，如電動車、部分蘋概股、5G 相關等。

