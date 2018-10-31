中國10月官方製造業PMI錄得50.2 低於預期和前值

據統計局消息，中國10月官方製造業PMI錄得50.2，預期50.6，前值50.8，連續27個月位於榮枯線上方。中國10月官方非製造業PMI錄得53.9，預期54.6，前值54.9。中國10月官方綜合PMI錄得53.1，前值54.1。

具體來看，2018年10月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為50.2%，比上月回落0.6個百分點，製造業總體繼續運行在擴張區間，但擴張速度放緩。

從企業規模看，大型企業PMI為51.6%，比上月回落0.5個百分點，繼續保持擴張態勢;中、小型企業PMI為47.7%和49.8%，分别比上月回落1.0和0.6個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

生產指數為52.0%，比上月回落1.0個百分點，繼續位於擴張區間，表明製造業生產擴張步伐放緩。

新訂單指數為50.8%，比上月回落1.2個百分點，但仍位於臨界點之上，表明製造業市場需求增速有所回落。

原材料庫存指數為47.2%，比上月下降0.6個百分點，位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存繼續減少。

從業人員指數為48.1%，比上月微落0.2個百分點，位於臨界點之下，表明製造業企業用工量回落。

供應商配送時間指數為49.5%，比上月微落0.2個百分點，位於臨界點之下，表明製造業原材料供應商交貨時間有所放慢。