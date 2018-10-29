永達保經健走活動 逾200萬元報名費全數投入長照計畫

永達保經 10 月 27 日舉辦的第一屆「永達齊步走 公益嘉年華」健走活動，北中南三地同步以視訊連線一同開走，永達提供總額超過百萬元的摸彩品，最大獎還是時下最夯、炙手可熱的高階手機 iPhone XS。永達表示，總報名人數高達 4121 人，本次活動報名費 206 萬 500 元全數捐贈公益，做為長照專車購置經費，透過參加公益健走為長期照護計劃盡份心力。

「2018 永達齊步走 公益嘉年華」活動分別於台北花博舞蝶館、台中都會公園及高雄衛武營都會公園舉行，活動當天三地參與的貴賓們都一身減塑勁裝，身穿亮綠色的 Mizuno 吸濕排汗 T 恤、手上掛著手環式環保水壺、帶著完走禮兌換卡；完成 5 公里路程還有完走禮，包括摸彩券、200 元攤位抵用券、運動毛巾、時尚環保袋；補給站更提供飲用水、御品臻肉乾與瑞克手作點心等精緻小點。北、中、南三地現場除了樂團表演、共邀 64 個攤位，結合當地贊助商、美食攤位共襄盛舉，除了有豐富的各項獎品之外，最重要的是可以健康還可以做公益。

永達保經董事長吳文永表示，健走是適合大眾的有氧耐力運動，任何環境下都可以進行，穿上舒適的運動服和鞋襪、帶上水壺，隨時都能出發，就像保險一樣，適合所有的人，隨時都可以滿足家庭的需求。永達保險經紀人在去年完成第一階段 10 年捐贈 100 台復康巴士後，今年將進入公益行善第二階段投入長期照護計畫，將報名費全數捐做長照專車購置經費，以面對台灣高齡化社會老人照顧問題，永達也開啟投入長照 2.0 希望工程。