國安基金進場標準為何？ 阮清華：沒有特別設定指數

美股跌跌不休，台股跟著感冒，立委關注國安基金何時進場，有無設定加權指數跌到多少才進場？對此，國安基金執行秘書暨財政部次長阮清華今 (29) 日表示，國安基金委員會，並沒有設定大盤指數多少才進場。

阮清華今日陪同財政委員會前往證交所進行業務考察，立委費鴻泰問，國安基金有無設定台股跌到多少才會進場？阮清華回應，國安基金委員會沒有設定，進場要符合條例規定。

阮清華指出，從過去國安基金 6 次進場經驗來看，最高曾在 8000 多點進場，另外也有 2 次分別是在加權指數 5000 多點與 6000 多點進場。

阮清華不忘強調，台股 10 月暴跌，主要是受美國升息與美中貿易戰影響，導致美股大幅波動，進而影響亞股，台股今年前 10 月跌幅約 10.54%，跌幅較陸股相對較輕；再觀察外資進出，11 日外資賣超 300 多億元，到上周五 (26 日) 賣超金額已經縮小至 23 億元，顯示外資已賣超收歛。

阮清華認為，股市沒有一直跌跟一直漲的道理，最後還是回到基本面，目前國內相對是好的，而台灣不管是出口或經濟成長率，或上市櫃公司獲利，表現都相當穩定， 台股跌到一個程度基本面就會浮現。

阮清華強調，今日有媒體報導，外資已認為亞股超跌，不過外資已賣超收歛，台積電外資也開始反手在買。